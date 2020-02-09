أحدث صيحات فساتين الزفاف لعام 2020

طبقاً لمنظمي حفلات الزفاف، الشاغل الأساسي لعروس 2020 هو التفرد والتفوق في كل شيء. فمع وجود انستغرام ومشاركة كل من عليه لكل لحظة من تصاميم فساتين الزفاف وتفاصيل كل شىء، أصبح هناك ضغط كبير على العرائس والأزواج لكي يقوموا بالتقاط الصور الكاملة لأهم يوم في حياتهم. وعلى الرغم من أنك يمكنك الاستعانة بأمهر منظي حفلات الزفاف في المنطقة لتخطيط وتنظيم حفل زفافك وجعله مثالياً، إلا أن مهمة إيجاد فستان أحلامك المثالي الذي يلائمك تعتمد بنسبة كبيرة عليك وليس على شخص آخر.

ولكي نُسهل عليك عملية البحث قليلاً، جمعنا لك بعض التصاميم من جميع صيحات ومجموعات ربيع وصيف 2020 سواءً كانت فستاتين زفاف أو كوتور أو من مجموعات الملابس الجاهزة لكي يكون لديك مجموعة مُعدلة من أفضل صيحات فساتين الزفاف لربيع وصيف 2020.

أتينا لك بأحدث إطلاقات موقع التسوق الشهير MatchesFashion وهو قسم العروس The Wedding Edit الذي يتكون من مجموعة مختارة بعناية من أحدث قطع فساتين الزفاف والحفلات من علامات تجارية فاخرة وأيضاً مجموعات مُصممة حسب الطلب من قبل مُصممين أزياء ناشئين وموهوبين.

سوف تجدين علامات مثل Emilia Wickstead وGanni وGalvan وGiambattista Valli وHalpern وRoland Mouret وThe Attico وVivienne Westwood والكثير غيرها.

وتقول مديرة الشراء والموضة للموقع ناتالي كينغهام:”أردنا إنشاء قسم مخصص يُمكّن عملائنا من العثور على قطع فريدة لحفلات الزفاف والمناسبات الخاصة التي يمكن ارتداؤها مرة أخرى لسنوات عديدة قادمة”.

بدا على منصات ربيع وصيف 2020 أن هناك ستايل فستان زفاف لكل عروس مهما اختلف زوقها بداية من الفساتين التقليدية والمُحتشمة وصولاً إلى الفساتين الأكثر جرأة والعصرية، مثل فساتين الزفاف بتصميم البدلة.

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ولخصت كريستي رومانوس مُصممة فساتين الزفاف في Esposa Couture كل ما تحتاجه عروس 2020 قائلة:”تعمقنا بتصاميمنا إلى خيال السيدات حول تكوين الإطلالة الرومانسية المثالية منسوجة ومُطرزة ببراعة الأعمال اليدوية لكل عروس تريد أن تكون إطلالتها فريدة من نوعها”.

والآن حان الوقت لكي تشاهدي بعض من هذه التصاميم المميزة التي نتحدث عنها من مجموعات فساتين زفاف ربيع وصيف 2020…

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