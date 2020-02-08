قناع القهوة للشعر.. دليلِك للظهور بإطلالة جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:

يحظر على السيدات الحوامل الاعتماد على الصبغات المتوفرة بالصيدليات، لاحتوائها على مواد كيميائية قد تؤثر سلبًا على صحة الأم والجنين على حدٍ سواء.

لذلك، ينصح بالاعتماد على الوصفات الطبيعية، نظرًا لفاعليتها في صبغ الشعر والظهور بإطلالة مميزة، دون الإصابة بمضاعفات خطيرة، ولا سيما القهوة، التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الشعر.. للمزيد اضغط هنا