حظك هذا الأسبوع: تحذر لـ"الثور".. وأخبار سارة لهذه الأبراج

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365 " يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود.

-برج الجدي (22 ديسمبر- 19 يناير ):

الخير الذي ستفعله مع الأخرين سيعود إليك، وتجنب الدخول في مشاكل مع الأخرين لتستقر حياتك الفترة القادمة.

-برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير ) :

الحظ حليفك على الصعيد العاطفي، سوف تجد شريك حياتك قريبًا، وستكون هذه الأيام أسعد أيام حياتك.

-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ):

تمر بفترة رائعة، وتتمكن من حل جميع المشاكل التي تؤثر على حالتك النفسية.

-برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):

لا تلتفت للماضي ولا تحزن سيعود إليك حقك الضائع.

-برج الثور (21 أبريل- 21 مايو ):

الأنظار تلتفت إليك هذه الفترة لذلك عليك الحذر من الحسد.

-برج الجوزاء (21 مايو -21 يونيو ):

الحظ حليفك على مدار الأسبوع على الصعيد الأسري، سوف تتلقي أخبار سارة بخصوص مولود جديد.

Advertisements

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو) :

حاول تفهم ظروف المقربين إليك ولا تقسو عليهم.

-برج الأسد (22 يوليو – 22 أغسطس ):

الحظ حليفك، سوف تتلقي أخبار سارة خاصة بمجال عملك وستحصل على ترقية جديدة.

-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ):

عليك الحذر من التعامل بعناد مع شريك حياتك، حتى لا تفقده.

-برج الميزان (23 سبتمبر- 23 أكتوبر ):

عليك الحرص على إتباع الدبلوماسية والهدوء في تعاملاتك مع الأخرين هذه الفترة.

-برج العقرب (23 أكتوبر – 22 نوفمبر ):

قد تواجه على مدار هذا الأسبوع بعض المشاكل الخاصة بالعمل مما تتسبب ضغط نفسي.

-برج القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر):

عليك الحذر من اتخاذ قرارات بشكل سريع حتى لا تؤدي إلى حدوث مشاكل خاصة على الصعيد المهني.