محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365 " يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود.
-برج الجدي (22 ديسمبر- 19 يناير ):
الخير الذي ستفعله مع الأخرين سيعود إليك، وتجنب الدخول في مشاكل مع الأخرين لتستقر حياتك الفترة القادمة.
-برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير ) :
الحظ حليفك على الصعيد العاطفي، سوف تجد شريك حياتك قريبًا، وستكون هذه الأيام أسعد أيام حياتك.
-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ):
تمر بفترة رائعة، وتتمكن من حل جميع المشاكل التي تؤثر على حالتك النفسية.
-برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):
لا تلتفت للماضي ولا تحزن سيعود إليك حقك الضائع.
-برج الثور (21 أبريل- 21 مايو ):
الأنظار تلتفت إليك هذه الفترة لذلك عليك الحذر من الحسد.
-برج الجوزاء (21 مايو -21 يونيو ):
الحظ حليفك على مدار الأسبوع على الصعيد الأسري، سوف تتلقي أخبار سارة بخصوص مولود جديد.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو) :
حاول تفهم ظروف المقربين إليك ولا تقسو عليهم.
-برج الأسد (22 يوليو – 22 أغسطس ):
الحظ حليفك، سوف تتلقي أخبار سارة خاصة بمجال عملك وستحصل على ترقية جديدة.
-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ):
عليك الحذر من التعامل بعناد مع شريك حياتك، حتى لا تفقده.
-برج الميزان (23 سبتمبر- 23 أكتوبر ):
عليك الحرص على إتباع الدبلوماسية والهدوء في تعاملاتك مع الأخرين هذه الفترة.
-برج العقرب (23 أكتوبر – 22 نوفمبر ):
قد تواجه على مدار هذا الأسبوع بعض المشاكل الخاصة بالعمل مما تتسبب ضغط نفسي.
-برج القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر):
عليك الحذر من اتخاذ قرارات بشكل سريع حتى لا تؤدي إلى حدوث مشاكل خاصة على الصعيد المهني.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك هذا الأسبوع: تحذر لـ"الثور".. وأخبار سارة لهذه الأبراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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