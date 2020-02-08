رغم فوائده.. كيف تتجنب أضرار غذاء ملكات النحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن
يتميز غذاء ملكات النحل باستخداماته العلاجية المتعددة، وذلك لغناه بالماء البروتينات، الفيتامينات، السكر، والدهون، والأملاح، ما يجعله من العلاجات الفعالة للكثير من الأمراض والمشكلات المرضية.
ورغم الفوائد الصحية التي يقدمها غذاء ملكات النحل الصحية، إلا أنه يجب استشارة الطبيب قبل تناوله لتجنب حدوث أي مضاعفات أو آثار جانبية، وللتعرف على التفاصيل اضغط هنا.
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