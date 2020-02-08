هل تعاني من صعوبة البلع؟.. تعرف على الأسباب والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: يعاني البعض من مشكلة صعوبة البلع، والتي قد تظهر مع التقدم في العمر غالبًا، وعند تناول الطعام والأدوية، وتعتبر من المشكلات الصحية المزعجة التي تؤرق المصابين بها. لقراءة المزيد عن..اضغط هنـــــا:

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