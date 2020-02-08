أحدهما بنصف مليون جنيه.. أغلى وجبات الطعام في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يسعى محبو السفر والترفيه إلى تجربة أنواع جديدة من الأطعمة حول العالم، لكن بعض الأطباق مقتصرة على الأغنياء فقط، كما أوضح موقع "scoopwhoop".

- فشار بيركو بـ 4000 الاف جنيه

يبلغ سعر علبة الفشار 250 دولار، أي حوالي 4000 آلاف جنيه مصري، ويصنع من زبدة كريمة فيرمونت، وفانيلا نيلسون ماسي الأمريكية، ويتم تغطيته ب 23 قيراط من الذهب الصالح للأكل، وملح لايسو الدنماركي الصنع.

-برجر Wagyuبـ 4 ألف جنيه

يصنع هذا البرجر من البقر الياباني، التي يتم تدليكها وتغذيتها من البيرة ومشروب الساكي الياباني "مشروب كحولي يصنع من الأرز"، ما يؤدي إلى نعومة ألياف اللحم، ويبلغ سعر وجبة البرجر هذه، 250 دولار أي 4000 جنيه مصري.

-كب كيك فينيكس 15 ألف جنيه

تحتوي كل قطعة منها على شكولاتة Amedei Porcelana، وهي شوكولاتة إيطالية تصنف أنها الأغلى حول العالم، بالإضافة إلى حبوب الفانيليا الأوغندية الممتازة، وبودرة وأوراق الذهب الصالح للأكل.

ويبلغ سعرها 1000 دولار أمريكي، أي 15 ألف جنيه مصري.

-خبز الباجيل 15ألف جنيه

ابتكر هذا الخبز على يد فرانك توجوي، الشيف التنفيذي لفندق ويستن في نيويورك، ويحتوي على كمية صغيرة من جبنة كريم الكمأة البيضاء "أحد أنواع الفطر"، وجيلي التوت من ريسلينج غوجي، بالإضافة إلى أوراق ذهبية صالحة للأكل، إلى جانب شرائح الكمأ الإيطالي.

ويبلغ سعر القطعة الواحدة، 1000 دولار أمريكي، أي 15 جنيه مصري.

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-أيس كريم الذهب

كوب من الأيس كريم، يبلغ سعره 1000 دولار أمريكي، أي 15 ألف جنيه مصري، ومكون من الفانيليا التاهيتي "أحد أنواع الأوركيد"، وتقدم مغطاة بأوراق الذهب الصالحة للأكل، إلى جانب الكافيار.

-بيتزا نينو، 15 ألف جنيه

تصنع بالقشدة، وأربعة أنواع من الكافيار، مع الاستكاوزا، وسمك السلومون، وتوابل نبات الوسابي.

-الكمأ الأبيض بـ57 ألف جنيه

الكمأ هي فطر برائحة قوية، تشبه البطاطا وذات ملمس خشن، وتنشأ تحت الأرض حيث عٌثر عليها تحت أشجار البلوط في فرنسا وإيطاليا. يتم الحصول عليها من قبل صيادين مختصين، وكلاب تمت تدريبهم لهذا الغرض.

يستخدم هذا الفطر في صناعة أغلى أنواع الأطعمة حول العالم، ويبلغ سعره 3600 دولار، لكل نصف كيلو.

-الكفايار الماسي، نصف مليون جنيه

الكافيار الماسي هو مادة غذائية نادرة تأتي من إيران، المتجر الوحيد المعروف لبيع هذا المنتج هو Caviar House & Prunier الموجود في بيكاديللي في لندن، وتباع في علبة مصنوعة من 24 قيراط من الذهب.

ويبلغ سعر العلبة الواحدة 34 ألف دولار، أي ما يعادل نصف مليون جنيه مصري.

-بودنج شوكلاتة، نصف مليون جنيه

تتصدر هذه الحلوى أغلى الأطعمة في العالم، وتصنع من الشوكولاتة البلجيكية، والذهب والكافيار، والماس عيار 2 قيراط.