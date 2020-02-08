كيف تؤثر اللحوم والأسماك والدواجن على القلب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

من المعروف أن اللحوم الحمراء المصنّعة (مثل اللانشون والسجق) تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب إذا تم تناولها باستمرار. لكن هل تسبب اللحوم غير المصنّعة نفس الخطر؟ وهل يتساوى التأثير بين اللحوم والأسماك والدواجن؟ للإجابة على هذا التساؤل قام باحثون من جامعة كورنيل بدراسة للإجابة عنه، وتوصلت الأبحاث إلى نتائج مثيرة وبعضها متضارب، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

بحسب النتائج التي نشرتها دورية "جاما" الطبية، تبين أن المقدار القليل من اللحوم المصنّعة بما يحتويه من دهون وملح زائدين يؤثر سلباً على صحة القلب.

Advertisements

وأظهرت الدراسة أن تأثير حصة واحدة من اللحوم الحمراء المصنّعة على الصحة العامة للجسم يعادل تأثير 4 حصص من اللحوم الحمراء والدواجن غير المصنّعة، و3 حصص من الأسماك. وتُقدّر الحصة الواحدة من اللحوم المصنّعة بشريحتين من اللانشون، أو قطعتين صغيرتين من السجق.

ورصدت النتائج ارتفاع خطر الوفاة لدى من يتناولون حصتين أسبوعياً من اللحوم المصنّعة بنسبة 7 بالمائة، بينما يرتفع الخطر بنسبة 3 بالمائة مقابل كل حصتين في الأسبوع من اللحوم غير المصنّعة.

وعلى الرغم من أن بيانات البحث غطت فترة 30 عاماً لأكثر من 29 ألف شخص في الولايات المتحدة بلغت نسبة الرجال بينهم 44 بالمائة، إلا أن الدراسة لم تتضمن أية بيانات عن طريق الطبخ وتحضير أطباق اللحوم غير المصنّعة في المنزل.