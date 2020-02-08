يقي من السكري والقلب.. 5 فوائد صحية لزيت العُصفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: العصفر سوى هو أحد أنواع التوابل يضاف إلى الليمون المخلل ليعطيه لون ومذاق مختلف، إلا أن عشبة العُصفر الصفراء المميزة، والتي يستخرج منها الزيت، أكدت الدراسات أنه مفيد لصحة الجسم. لقراءة المزيد عن..اضغط هنــــــا:

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