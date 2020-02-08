إحداها بـ90 مليون جنيه.. أغلى شقق في مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

موجة من السخرية تنفجر مع كل إعلان لبيع لإحدى الشقق السكنية بأرقام مرتفعة تصل لعشرات الملايين، حيث لم يفوت الرواد الفرصة بهدف السخرية والكوميديا، وسط الحالة الاقتصادية الموجودة في البلاد.

لعل أشهر موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان لإحدى الشقق "الدوبلكس" بمنطقة جاردن سيتي بفندق الفورسيزون قبل عامين، والتي عُرضت للبيع مقابل 40 مليون دولار أمريكي، وأيضا إعلان شقة بمحافظة الإسكندرية مقابل 40 مليون جنيه، وآخرهم إعلان لشقة بالمنيل مقابل 28 مليون جنيه.

خلال التقرير التالي جمعنا لكم أغلى الشقق مرفقة بالصور، وفق أحد مواقع التسويق الإلكتروني، وهي كالتالي:

قبل عامين، أثارت شقة معروضة للبيع مقابل 40 مليون دولار أمريكي، ضجّة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يفوت الرواد الفرصة بهدف السخرية والكوميديا، وسط الحالة الاقتصادية الموجودة في البلاد.

مع كل إعلان لإحدى الشقق تنفجر حالة السخرية على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لعل آخرها إعلان لشقة مقابل 28 مليون جنيه في المنيل بالقاهرة.

وخلال التقرير التالي، جمعنا لكم أغلى الشقق مرفقة بالصور، وفقًا لإعلانات أحد مواقع التسويق الإلكتروني المتخصص في العقارات، وهي كالتالي:

- شقة بالزمالك بـ15 مليون جنيه:

تقع الشقة بحي الزمالك الراقي في الطابق الـ18 ومساحتها 500 متر مربع، وتطل على النيل مباشرة، وهي مكونة من 3 أجنحة رئيسية، و3 غرف للاستقبال، معروضة للبيع بسعر 15 مليون جنيه.

- شقة بالمنيل بـ28 مليون جنيه:

يصف الإعلان الشقة بأنها بانورامية مميزة على النيل بشارع عبد العزيز آل سعود في المنيل، بمساحة 500 متر، وتقع ببرج فندق.

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الشقة المعروضة للبيع بمليون و600 ألف دولار، أي بما يعادل 28 مليون جنيه تتكون من 5 غرف، و6 حمام، ورسبشن 6 قطع، وباكيه جراج خاصه بالمالك.

- شقة في المنيل بـ25 مليون جنيه:

تقع الشقة ذات مساحة 550 مترًا، في شارع عبد العزيز آل سعود بالمنيل، وبحسب الإعلان فهي شقة بانوراما يطل النوم والريسبشن بالكامل على النيل مباشرة، وهي بتشطيبات وفرش فندقي، ولها جراج خاص، كما أن مدخل فندقي 5 نجوم.

وتحتوي على 5 غرف رئيسية، و5 حمام، وغرفة معيشة رئيسية، وريسبشن خمس قطع، بالإضافة إلى غرفة دادة بحمام.

الإعلان يعرض الشقة للبيع مقابل 25 مليون جنيه أو الإيجار دون أن يحدد سعرًا.

- شقة بـ90 مليون:

يخصص الإعلان الشقة لدبلوماسي، وهي على النيل بالفورسيزون بانوراما فيو، وهي في شارع النيل بالدقي.

وبحسب الإعلان، تعتبر جناحا ملكيا، وتبلع مساحتها 400 متر، ومكونة من 4 غرف ماستر، ورسبشن كبير، و4 حمام، وهي معروضة بسعر 5 ملايين دولار بما يعادل 90 مليون جنيه مصري.

- شقة بـ29 مليون جنيه:

شقة يصفها الإعلان بأنها "دبل فيو" على نهر النيل وبرج القاهرة وأيضًا الأهرامات، وتقع بشارع النيل بحي الدقي، وهي معروضة للبيع مقابل مليون و900 ألف دولار بما يعادل 29 مليون جنيه مصري، أو للإيجار مقابل 4 آلاف دولار شهريا بما يعادل 63 ألف جنيه مصري.

الشقة مساحتها 472 مترًا ومكونة من 5 غرف مغلقة: 1 مستر (غرفة كبيرة + حمام + دريسنج)، و1 مستر (غرفة كبيرة + حمام ) فاميلي روم، و3 مستر (غرفة+ حمام)، وحمام ضيوف، بالإضافة إلى ريسبشن كبير مقسم، وأرضية الشقة باركيه ورخام، وهي مفروشة جزئيا.

- شقة بـ17 مليون جنيه:

على النيل بجور سفارة الكويت واليمن، بمنطقة السفارات بالدقي، تقع شقة معروضة للبيع مقابل 17 مليون جنيه مصري، بمساحة 609 (نص تشطيب). وذكر الإعلان أن الشقة تقع في الدور الـ12، والعمارة بها 3 مصاعد.