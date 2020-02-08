صور.. نرمين الفقي مع نجوم الفن.. ومتابعون: "يابختك يارمضان"

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور التي تجمعها بعدد من نجوم ونجمات الفن، خلال تواجدهم في أحد التجمعات.

وظهرت "نرمين" في الصور، برفقة محمد رمضان، وأحمد السقا، وشريف منير، ونجلاء بدر، ومي عمر، وزوجها المخرج محمد سامي، والإعلامية سمر يسري، ومصمم الأزياء هاني البحيري.

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لاقت الصور استحسان المتابعين، وحصدت ما يقرب من 17 ألف تسجيل إعجاب بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها: "ايه اللي جابها مع رمضان ده"، "زي القمر يا نرمين ربنا يحميكي"، "شيك جدا جدا لبسك دائمآ تكوني منارة وبوصلة الشياكة والجمال"، "يابختك يا محمد يا رمضان"، "الصورة بتتكلم"، "نمبر وان وصل".

وشاركت "نرمين" مؤخرًا في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة إيهاب فهمي، ميدو عادل، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.