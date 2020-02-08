نشرت الفنانة شيماء سيف، مقطع فيديو لها أثناء تنفيذ مقلب في زوجها المنتج الفني محمد كارتر، أثناء نومه، وذلك على صفحتها الشخصية على إنستجرام.
وظهرت "شيماء" في الفيديو مرتديه ماسك مُرعب، وأفزعت به زوجها أثناء نومه، ولكنه للحظة معينه ظّهر عليه التخوف ثم استكمل نومه.
وعلقت شيماء سيف، على الفيديو قائلة :" أحلى صباح ده ولا إيه".
وتحرص "شيماء" على التواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماع، إذ نشرت صورة عبر إنستجرام في ديسمبر الماضي، مع الإعلامية إسعاد يونس، والفنان هشام جمال والفنانة دنيا سمير غانم، أثناء تكريمهم في حفل "ديرجيست".
كانت هذه تفاصيل خبر مقلب مرعب من شيماء سيف لزوجها أثناء نومه: "أحلى صباح ده ولا إيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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