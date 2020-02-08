هنأ الفنان أحمد فهمي، دانيا البناوي، زوجة شقيقه الفنان كريم فهمي، بمناسبة عيد ميلادها، إذ نشر صورة تجمعهما سويًا عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق "فهمي" على الصورة قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي".
ولاقت تهنئة أحمد فهمي، تفاعلا كبيرا من متابعيه: "دي مين؟ مراتك التانية ولا مين؟" "هنا عارفة بالكلام دا؟" "هنا تعرف؟".
وكانت الفنانة هنا الزاهد، نشرت أيضًا صور احتفالها بعيد ميلاد زوجة كريم فهمي، وظهرت الفنانة الشابة وهي مرتدية تنورة قصيرة مع بلوزة سوداء، وتركت شعرها منسدلًا، كما وضعت مكياجا خفيفا.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي في عيد ميلاد زوجة شقيقه: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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