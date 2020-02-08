تمكنت أم كورية من لقاء ابنتها المتوفاة منذ 4 سنوات، بفضل تقنية الواقع الافتراضي، وذلك وفقًا لتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو أظهر ذلك.
وترجع القصة للطفلة "نايون" التي توفيت في عام 2016، عن عمر ناهز 7 أعوام، بسبب مرض عضال، ويظهر الفيديو الأم وهي تقف أمام شاشة خضراء ضخمة بينما ترتدي جهاز الـVR وتتحدث مع ابنتها وتحاول احتضانها.
وكان الموقف عاطفيا للغاية حيث أجهشت الأم بالبكاء في اللحظة التي رأت فيها ابنتها، بينما كان والد نايون وشقيقها وشقيقتها يشاهدون فيديو لم الشمل، ودموعهم تنهمر، وفقًا لـ "سبوتنك".
وقالت الأم عن الموقف: "قابلت نايون، التي ابتسمت في وجهي، قضيت وقتا سعيدا للغاية معها، هذا حلم كنت أرغب في تحقيقه بشدة".
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الـVR يعيد طفلة بعد وفاتها إلى أحضان والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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