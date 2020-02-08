آخرهن صافيناز.. شائعات الزواج والارتباط تلاحق الفنانات

لاحقت شائعات الزواج عددا من النجوم في الفترة الأخيرة، على رأسهم الراقصة صافيناز والفنان مصطفى شعبان، بعد أن انتشرت بعض الصور لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الثنائي في الصور بالزي الرسمي لحفل الزفاف.

صافيناز ومصطفى شعبان

نشرت صافيناز عددا من الصور لها برفقة شعبان، وهي مرتدية فستان زفاف وتاج، بينما كان يرتدي الثاني بدلة الفرح، وردت على تعليقات المتابعين التي باركت لهما الزيجة، وبعد يومين فقط كانت الصور بالفعل منتشرة بشدة على "السوشيال ميديا"، مصاحبه شائعة زواجهما.

ولكن في الحقيقة اتضح أن الصور قديمة، وتعود إلى مشاركتهما في مسلسل "أبو البنات" الذي عُرض في 2016، ولكن عدم رد صافيناز على المباركات أثارت الجدل.

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

ظهور أحمد العوضي المتكرر مع ياسمين عبدالعزيز، أثار حولهما شائعات ارتباط، حيث كان هو أول المهنئين بعيد ميلادها، ومصاحبا لها في معظم الصور التي التقطت لهما خلال الحفل، فضلا عن احتضانها له في صور أخرى.

وظهر العوضي كذلك في مقاطع مصورة، وما زاد من تلك الشائعة هو نشره صورة قال عنها إنها النوع المفضل لديه، وكانت الفتاة شديدة الشبه لـ ياسمين عبدالعزيز، وذهب معظم رواد "فيسبوك"، إلى نشر تلك الشائعة خاصة بعد إعلان الأخيرة طلاقها.

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أصالة وطبيبها

لم يمض على إعلان أصالة انفالصها عن زوجها طارق العريان سوى أيام، حتى لاحقتها شائعات ارتباطها بطبيبها فادي نصر، وخاصة بعد ظهورهما المتكرر في أكثر من مناسبة، وتداول رواد "السوشيال ميديا"، صورهما سويا ناشرين تلك الشائعة.

ولكن تلك الأنباء حرصت أصالة وطبيبها فادي عزت، وكذلك الإعلامية بوسي شلبي على نفيها تماما، مؤكدين أنها كاذبة، ولا يجمع الثنائي سوى علاقة صداقة.

منة عرفة وعلي غزلان

ظهور متكرر سويا على الثلوج، وفي السيارة، ومعرض الكتاب، واحتفال منة عرفة بعيد ميلاد علي غزلان، جميعها مؤشرات وضعت الثنائي في مرمى شائعات الارتباط مؤخرا، ورغم نفي والدة الأخيرة أي ارتباط بين الثنائي منذ عدة أشهر إلا أنها لم تخرج بتصريح آخر ثاني حول علاقتهما.

وآخر ظهور لمنة عرفة وعلي غزلان، كان مع رجاء الجداوي، وبدرية طلبة، وكانت الأخيرة تطلب من علي صالون مدهب لمنة، وهو ما يزيد من قوى ارتباط الثنائي.