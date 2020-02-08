فيديو.. 21 مرة في دقيقة.. طفلة تسجل رقما قياسيا في أصعب حركات اليوجا

بعدد قياسي وصل إلى 21 مرة في دقيقة واحدة، سجلت فتاة هندية تبلغ من العمر 11 عاما، رقما قياسيا جديدا بأدائها لإحدى أكثر الحركات صعوبة في رياضة "اليوجا" .

وتمكنت ريا بالاديا، من إحدى القرى الواقعة بولاية أوتاراخاندا الهندية، من أداء إحدى حركات "اليوجا" التي تعتبر الأكثر صعوبة، والتي تقوم على الاستلقاء على الظهر والعودة لوضعية الوقوف دون الاعتماد على تحريك اليدين وإنما بشكل يعتمد على مرونة الجسم.

واستطاعت تكرار الحركة 21 مرة في دقيقة واحدة، محطمة الرقم السابق والذي كان 15 محاولة.