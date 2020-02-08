الامارات | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار بجمالها

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شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار بجمالها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بإطلالات هادئة تبرز جمالها، حصدت ابنة شقيق «الزعيم» عادل إمام، الشابة نور عصام إمام، اهتمام رواد لمواقع للتواصل الاجتماعي، لتخطف المصممة الشابة الأنظار، وتحظى بتعليقات بالجملة، على مقاطع وصور تنشرها على حسابها بـ«إنستغرام».
يشار إلى أن المصممة الشابة نور هي ابنة الفنانة المُعتزلة نهلة رأفت، والمنتج عصام إمام الذي تعاون مع «الزعيم» في أفلام عدة، ومن بينها «الإرهاب والكباب» و«السفارة في العمارة» و«التجربة الدنماركية».
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