دون الحاجة للمكملات.. 5 أطعمة غنية بالفيتامينات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر: يعاني البعض من نقص الفيتامينات بالجسم ما يدفعهم لتناول المكملات الغذائية، وهناك العديد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات، التي يحتاجها الجسم، ويمكن اللجوء إليها دون الحاجة للمكملات. لقراءة المزيد عن..اضغط هنـــــــا:

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