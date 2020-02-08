بينهن مصرية.. قائمة أجمل 100 امرأة بالعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أصدر موقع TOP BEAUTY WORLD قائمته النهائية للعام 2019، لأجمل 100 امرأة في العالم وفقاً لتقييم ثلاثة من أشهر أطباء التجميل في لوس أنجلوس.

وعلى صعيد النجمات العربيات، فقد خرجت كل النجمات اللواتي كنّ يتنافسن على اللقب، لتبقى المصرية هايدي موسى، واحتلت نجمة ستار أكاديمي الجزائرية سهيلة بن لشهب المرتبة الـ 97 بعدما كانت في المركز 79، وغادرت المغربية حنان الخضر القائمة التي كانت ضمن الأسماء المطروحة فيها في السنوات الماضية، حسب ما جاء في موقع "العربية".

وجاءت هايدي في المركز السبعين من القائمة التي تصدرتها الممثلة إيميلي كلارك، وجاءت في المركز الثاني منها آمبر هيرد والثالث أليكساندرا دادليو والرابع أنجلينا جولي.

وهايدي موسى مغنية وفنانة مصرية، تخرجت عام 2018 في كلية الإعلام بجامعة المنصورة، حاصلة على جائزة الميما والديرجست كأفضل مطربة صاعدة لعام 2016. وفي عام 2018 توّجت كأفضل مطربة شابة للمرة الثانية في مهرجان الديرجيست. ترعرت هايدي بدار الأوبرا المصرية ونمت موهبتها بجانب المايسترو سليم سحاب.

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وكان أول ظهور لها على مسرح ستار أكاديمي وبغنائها "أنا كلي ملكك" لشيرين عبد الوهاب، خطفت الأنظار بصوتها المميز ذي الإحساس العالي وحضورها الراقي على المسرح، استطاعت هايدي أن تحجز مكاناً لنفسها، لتصبح من أكثر الطلاب تميزاً وشعبية في الموسم الحادي عشر من برنامج ستار أكاديمي. دخلت في المرحلة النهائية للتنافس على لقب ستار أكاديمي.

واحتلت المرتبة الأولى نجمة "حرب العروش" الممثلة إميليا كلارك، والثانية آمبر هيرد والثالثة أليكساندرا دادليو والرابعة أنجلينا جولي، والخامسة ديبيكا بادكون، والسادسة سيلينا غوميز.

كما حلّت جينيفير لورانس في المرتبة 11، تلتها في المرتبة 12 الممثلة التركية هاندا ارتشيل، وفي المرتبة 13 أدريانا ليما. وحلت في المرتبة 22 كاندال جينير، تلتها في المرتبة 23 ريهانا، وفي المرتبة 27 توبا بويوكستون، وفي المرتبة 29 تايلور سويفت تلتها في المرتبة 30 مارجوت روبي. وفي المرتبة 32 سكارلي جوهانسون. وفي المرتبة 54 جيسيكا ألبا، و59 أريانا جراندي.

وحلّت مونيكا بيلوتشي في المرتبة 77 وناعومي سكوت في المرتبة 79 وبيونسيه في المرتبة87، تلتها كيرا نايتلي في المرتبة 88، وحلت الممثلة التركية ديميت اوزديمير في المرتبة 89 وتذيّل القائمة اسم الممثلة التركية نسليهان أتاجول.