بـ106 جنيهات.. بيع أرز "قعر الحلة" المحروق في السوبر ماركت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، صورة لأطباق بيع الأرز المحروق، التي تطلق عليه ربات المنازل المصريات "قعر الحلة" الذي ينتج من التصاق بعض كميات الأرز خلال طهيه في قدر الطعام، نتيجة للتعرض للنار العالية، وذلك في بعض المتاجر المخصصة لبيع الوجبات.

وبحسب ما جاء بالصورة، فإن المنتج صُنف بـ"الأرز المحروق" ويُباع بسعر 7.58 دولار، بما يعادل 106 جنيهات.

وبحسب ما ذكر موقع "ghgossip" فإن تلك الأطباق تُباع بالمتاجر والسوبر ماركت العالمية، كما أنها منتشرة بالدول الأسيوية.

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وأشار الموقع إلى أن هذا المنتج يُباع بكثرة في غانا من بائعي المواد الغذائية، كما يجري تقديمه مجانًا في بعض المطاعم.

وحققت الصورة تداول واسعًا على منصات "السوشيال ميديا" بسبب بيع المنتج، الذي أثار سخرية الكثير، وخاصة ربات المنازل.

لربات المنازل.. كيفية طهيه في المنزل بدلا من شرائه

يُطهى الأرز المقرمش، أو المحروق، من خلال طهي طبقة رقيقة للغاية منه، أو كمية ضئيلة في أسفل قدرالطبخ على النار مُباشرة، دون أن يتشرب كمية كميرة من الماء، كالأرز الطبيعي.

وتشتهر ربات منازل العديد من البلدان بطهيه في المنزل، مثل الصين، إندونسيا، إيران، العراق، واليابان.