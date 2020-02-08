يعزز المناعة ويساعد على فقدان الوزن.. أبرز فوائد القلقاس

القلقاس أكلة شتوية مفضلة للكثيرين، ويمكن طهيها بأكثر من طريقة، بالسلق أو بالصلصة، وللقلقاس العديد من الفوائد الصحية يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "هيلث لاين".

يقلل من التعب

يستهلك الرياضيون القلقاس للحصول على طاقة طويلة الأمد، لأنه يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة وهو أمر جيد للرياضيين.

فقدان الوزن

أثبتت جذور القلقاس أنها مفيدة جدًا لأولئك الذين يرغبون في فقدان الوزن، لأنه يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من السعرات الحرارية، وكوب واحد من القلقاس المطبوخ يمكن أن يوفر لك 187 سعرة حرارية.

الهضم

يحتوي هذا النبات على كمية جيدة من الألياف المفيدة لعملية الهضم، ويمنحك هذا الشعور بالامتلاء لفترة أطول حتى بعد تناول وجبة صغيرة، وبالتالي قد يكون من المفيد تناول القلقاس لفقدان الوزن والحفاظ على وزنك، لأنه يحتوي على سعرات حرارية منخفضة وألياف عالية.

صحة المعدة

الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الألياف تعزز عملية الهضم، هذا يساعد على القضاء على النفايات من الجسم ومنع حدوثها.

صحة القلب

يحتوي كوب واحد من القلقاس على 0.1 جرام من الدهون والكوليسترول، ما يساعد على منع تصلب الشرايين.

يمكنك تناوله عدة مرات دون القلق بشأن زيادة الوزن أو غيرها من المشكلات الصحية المتعلقة بالأطعمة الدهنية مثل أمراض القلب أو الكلى، ويمكن للقلقاس إعطاء 19٪ من فيتامين E المطلوب يوميًا لمنع مخاطر الإصابة بنوبة قلبية.

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ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يمكن السيطرة عليه عن طريق استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والصوديوم، وكوب واحد من القلقاس يعطي 20 ملج فقط من الصوديوم الذي يساعد في حل مشاكل الكلى واحتباس السوائل.

مضادات الأكسدة

يعتبر القلقاس من أفضل مصادر فيتامين (ج) لأن كوب واحد من القلقاس يمكن أن يعطي 11٪ من الاحتياجات اليومية من فيتامين (ج)، وهي بمثابة مضادات أكسدة لإزالة السموم من الجسم.

المناعة

فيتامين C في القلقاس مفيد ويعزز مناعة الجسم.

يخفض نسبة السكر في الدم

يساعد القلقاس على تحطيم الجلوكوز في الكبد ببطء ويساعد في إنقاص الوزن ويخفض نسبة السكر في الدم، وهذا مفيد أيضًا لنقص السكر في الدم حيث يوفر هذا طاقة طويلة الأمد.

الشيخوخة

غذاء مغذي للغاية يحتوي على العديد من الفيتامينات A ،C ،B، والمعادن مثل النحاس والمنغنيز والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والسيلينيوم والبوتاسيوم والبيتا كاروتين وكريبتوكسانثين، كل هذه مضادات للأكسدة جيدة مفيدة للحماية من الأمراض وإبطاء عملية الشيخوخة، كما يحتوي أيضًا على بروتين خالي من الغلوتين وخالي من الكوليسترول ومنخفض الصوديوم أيضًا.

السرطان

القلقاس غني جدًا بفيتامين (أ) وأكثر من 160٪ من الاحتياجات اليومية من فيتامين (أ)، وتحتوي أوراق وجذور القلقاس على مادة البوليفينول التي تعد من مضادات الأكسدة العظيمة التي تحمي من السرطان.