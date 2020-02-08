تنتظر مولود برج "الحوت" من الجمعة 7 إلى الخميس 13 شباط فبراير أحداث مؤثرة في حياته العاطفية

مهنياً: تستقبل اسبوعا جيدا جدا تتحسن الامور تفرح ترتاح مع وجود القمر في الاسد يومي السبت والاحد لذلك استغل نوعية الوقت الجيد واستفد من الاجواء الداعمة لكي تقدم على مشروع جديد او توظف مهاراتك في مجالات مثمرة فتمارس نفوذاً وتعالج الإشكالات وتجابه بعزيمة واصرار بتفوّقك في هذه الايام التي تحمل اليك تطورات متتالية من الإيجابيات بحيث تلعب دور ناشط ومساعد في مجتمعك كل الظروف داعمة لك فتباشر بدورة من التعويض والتصحيح واعادة النظر ببعض القرارات قد تنقذ عملية مالية وتفاوض من اجل تعزيز المشاريع وتوقع على عقد طالما سعيت اليه يتبدل المشهد الفلكي يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى برج العذراء ما يجعلك تعيش ايام صعبة ومعاكسات كبر عقلك وامشي بطريقك بطريقة جيدة وكن واثقا من نفسك قوي ارادتك حت تنتصر ومن الافضل اتخاذ التدابير تفاديا لارتكاب الاخطاء لا تخالف القوانين وراع ظروفك الصحية الاجواء متوترة لكن لا تتشاءم هناك من يقدر جهودك خاصة بين الاربعاء والجمعة تحت تاثير القمر من الميزان الذي يسلط الضوء عليك فيلمع نجمك وتنتعش حيويتك من جديد انها عطلة اسبوع مثمرة وايجابية جدا تشجع وراهن على الحظ لاقامة روابط جديدة او للبدء بمشروع العمر فانت محمي فلكيا ما يزيدك قوة وثقة بالنفس.

عاطفياً: لا تزال تعيش اجواء رائعة ومميزة ترتفع اسهمك الاجتماعية وتلفت الانظار لتكون مرشّحًا لمناصب مهمّة. فإذا كنت مرتبطًا تقوى الروابط والعواطف يتيح أمامك فسحة كبيرة من الحريّة والاشواق والمفاجآت العاطفية السعيدة للعازب يستقر كوكب الحب في برج الحمل هذا يعني انه يحمل اليك آفاقاً عاطفية جيدة واحلاما وردية دافئة للعازب لا تتردد في الإعراب عن مشاعرك. قد تعرف لقاءات متعددة وتلعب الصدفة دورا في جعل قلبك يخفق من جديد.

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