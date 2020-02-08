تنتظر مولود برج "الدلو" من الجمعة 7 إلى الخميس 13 شباط فبراير أحداث سعيدة

مهنياً: بداية اسبوع مهمة ودقيقة جدا وجود القمر في الاسد الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برجك يسبب لك ظروف قاهرة مزعجة صعبة تعاسة ياس ارهاق وممل احباط سؤ تفاهم التباس قطيعة وجفاء قد تحزن من تصرفات من نتائج مهنية وشخصية فانت بحاجة الى الهدوء توتر شخصي لا تناقش كي تناقش تبقى تساؤلاتك بدون جواب فماعليك الا ان تحضر جيدا لمسؤولياتك ايام من اصعب ايام الاسبوع ضاغطة معنويا وجسدي ينتقل القمر الى العذراء يومي الاثنين والثلاثاء ترتاح نوعا ما تركض في كل الاتجاهات حت تصحح الامور فتشعر بثقة كبيرة بالنفس في هذه الايام التي تفتح لك المجالات للمفاوضات للتسويات للمساعدات وهذا الأمر سيدفعك إلى مواجهة الوقائع بشجاعة وجرأة نادرتين. ستناقش بذكاء ومهارة، وستفاجئ الكثيرين بأفكارك الخلاّقة كما تشعر بسيطرة اكبر على الامور بين الاربعاء الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى برج الميزان الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برجك فتغمرك السعادة والشجاعة فتدافع عن مصالحك بجرأة فتنجح المفاوضات وتحقق اعمالك تقدما واضحا وقد تقوم بخطوة استثنائية او تسافر سعيا لجديد. ثابر ولا تضيع الفرص. اسبوع مهم تحصل على ما تريد، سواء كانت موافقة مثلاً او منصبًا تتمناه او مرتبة او موقعًا، او تجاوبًا مع رغبة لك او فكرة او مشروع.

عاطفياً: ان وضعك العاطفي والشخصي لا يزال في القمة مع انتقال كوكب الحب الى برج الحمل الصديق بحيث يعدك هذا الاسبوع بانشراح وبارتياح وبأجواء سعيدة وتواصل ايجابي مع الشريك فأنت بالفعل بحاجة تستحق جرعات كبيرة من الحب والاهتمام تبدو جذابًا وصاحب شخصية لافتة للعازب تباشر دورة فلكية ممتازة على الصعيد العاطفي، فتعيش جواً رومنسياً حالماً ويزيد من جاذبيك وسحرك، كما تعرف فترة استثنائية على صعيد اللقاءات العاطفية واجواء المغازلة والودّ والتقارب.

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