تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 7 إلى الخميس 13 شباط فبراير بداية أسبوع قوية

مهنياً: بداية اسبوع قوية سهلة سريعة ناجحة لانجاز كافة المعاملات مع وجود القمر في الاسد الصديق الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الدلو يومي السبت والاحد فتكون محط الانظار تلمع وتضوي بين الابراج مميز ومن ضروري تلعب اوراقك بطريقة ذكية وتقوي الروابط مع الاخرين فتبدأ دورة فلكية جيدة وايجابية تغمرك بالنشاط والاندفاع وتجعلك قوي الارادة ومقبلا على افاق جديدة تخطط لسفر او للمشاركة في رحلة او ورشة عمل تفتح امامك مجالًا جديدًا. ان التاثيرات النارية تعطيك فرصة الترقي او الانطلاق في مهمة جديدة كما ان يبّشر الفلك بأخبار مميزة وجميلة تناسبك تماماً وتعزّز اندفاعك وحماسك ينتقل القمر الى العذراء الى مواجهة برجك يومي الاثنين والثلاثاء فتدخل في مرحلة ضعيفة قليلة الحظ صعبةصاخبة وعدائية اشتغل بدقة حافظ على هدوءك ومهنيتك سيكون بانتظارك تراجع وخيبة امل وركود فلا فائدة من استعجال الامور ومن الحكمة التحلي بالهدوء وعدم الالحاح والتذمر تفاديا لفشل المساعي والاخفاق. ترتفع المعنويات من جديد بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الى برج الميزان الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الدلو ما يجعلك تدافع عن حقك وتمارس صلاحياتك فانت تتمتع بقدرة ذهنية وبسرعة بديهة تسمح لك باقامة حوار ناجح.يبقى على مواليد العشرية الثالثة الانتباه والابتعاد عن الحوادث والاجواء المتشنجة بسبب تاثيرات كوكب المريخ الذي يسبب المشاكل.

عاطفياً: يبتسم لك الحب فتبدأ دورة إيجابية جداً بحيث تزدهر العواطف وتقوى الروابط الحالية وتقدم على إنشاء صداقات جديدة. بحيث تدعمك تاثيرات الزهرة من برج الحمل الناري الصديق الصديق شخصيتك وتسلط الضوء على ميزاتها فاسحة في المجال لترك افضل الانطباعات ولحشد اكبر عدد من المعجبين للعازب,حان الوقت لإظهار كل النوايا الصادقة فكن جريئًا وعبّر عن مشاعرك بصراحة ولا تسمح لأي رادع بإبعادك عن هدفك.

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