تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 7 إلى الخميس 13 شباط فبراير فرص مهمة

مهنياً: اسبوع ممتازيقدم لك الفرص التي تريدها نجمك قوي دولاب الحظ يبرم لصالحك يساعدك يؤمن لك الاجواء المناسبة للعمل للسفر للدراسة للامتحانات فانت مقبل على مرحلة شخصية مهمة جدا دعم انفتاح هدوء تام مع وجود القمر في برج الاسد السبت والاحد محبة تعاطف من اقوى الابراج صفحة جديدة بحياتك حافلة بالتقدم والازدهار صفحة فيها امل والوان حلوة تتعزز المعنويات وتستعيد القدرة على التفاوض والدفاع عن حقوقك اسبوع ممتاز وناجح جدا يجعلك تنتصر على خصمك ومنافسك ترتفع المعنويات وقد تباشر بتنفيذ مشروع او خطة جديدة تشعر بالتحرّر وبأن الطريق امامك مفتوحة وقد تنطلق في ورشة عمل جديدة يومي الاثنين والثلاثاء تحت تاثير القمر من العذراء تناقش مواضيع مهمّة وتحقّق آمالاً قديمة لا سيّما اذا عرفت كيف تقيم حوارًا ونقاشًا. تتوصّل الى نتيجة او تسمع خبرًا فتسبق الآخرين في إلتقاط الفرصة. وتفرح لبدء صفحة مهمة في حياتك لكن يتوجب عليك اتخاذ مواقف مرنة وسهلة والانتباه الى حركة القمر المعاكس من برج الميزان بين الاربعاء والجمعة الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الدلو فترة دقيقة تحمّل مسؤوليات كبيرة وصعبة قد تقلق بشأن مصاريف وتصليحات واستحقاقات مالية تجنب نزوات التسوق وحاذر تهديد استقرار المالي من التقلبات.

عاطفياً: جاهد واسع للتفاهم مع الحبيب فالظروف العاطفية معاكسة ما يجعلك نادما على بعض التصرفات الماضية فانت تحتاج الى كثير من الاهتمام من قبل الحبيب كما الى البعاد عن الصخب والضجيج والذهاب الى مكان ترتاح فيه من تاثيرات الزهرة السلبية من برج الحمل في موقع معاكس يجعلك تبتعد لا شعورياً عن الاضواء والأجواء الصاخبة، للعازب, خفف الافكار السوداء ولا تسمح لنفسك بالجري وراء الاوهام استفسر عما يثير مخاوفك، استوضح الامور ولا تحلّل ما ترى وتسمع دون اثبات او سبب موضوعي

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