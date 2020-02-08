هتغدي أطفالك إية النهاردة؟.. طريقة عمل الأرز بالكاري

قدمي لأطفالك الأرز بالكاري، كتغيير في روتين الطعام اليومي، وبدلا من الأرز والخضار، يقدم مع السلطة والبروتين، سواء لحوم أو دجاج، مع الشوربة. المقادير أرز. سمن. بصل مفروم. فلفل ألوان. كاري. ورق لورا. ماء. ملح. Advertisements طريقة التحضير يشوح البصل في السمن، حتى يذبل. يضاف الملح والفلفل الألوان وورق لورا والكاري. يقلب الخليط حتى تفوح منه رائحة التوابل. يغسل الأرز جيدا بالماء. يضف الأرز على خليط البصل، ويقلب جيدا. يقلب الأرز، ثم يضاف الماء بنفس مقدار الأرز. يغطى قدر الأرز حتى يغلي على نار عالية. ضعي القدر على نار هادئة حتى تمام النضج ويقدم.

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