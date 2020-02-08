الطفلة المعجزة.. روسية تنجب رضيعة نمت خارج رحمها

"الطفلة المعجزة".. هكذا وصف أطباء روس ولادة رضيعة نمت خارج رحم والدتها، طيلة فترة الحمل.

وبحسب ما ذكرته "سبوتنيك" فإن الروسية يفجينيا باتورينا، صاحبة الـ37 عامًا، لم تعلم بحملها حتى اكتشف الأطباء وجود الجنين داخل تجويفها البطني.

واختارت الروسية اسم "أنستاسيا" لطفلتها التي ولدت بوزن 2.13 كيلوجرام، بواسطة جراحة قيصرية.

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وذكر أطباء أن أنستاسيا هي الحالة السابعة عشر التي تولد بهذا الشكل، فوجود الجنين خارج رحم أمه ينتهي بوفاته في أغلب الوقت.

وكانت الأم تعاني من انتفاخ في بطنها، وهو ما لم تعره أي اهتمام حتى تزايدت الآلام لتتوجه إلى المستشفى وتكتشف حملها خارج الرحم، حيث أن الأنسجة المحيطة بالجنين صنعت ما أهو أشبه بالرحم.

وفقدت الأم ثلاثة لترات من الدماء خلال عملية الولادة، بينما أكد الأطباء أنها ستكون قادرة على الولادة بشكل طبيعي في المستقبل.