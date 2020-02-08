تنتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة 7 إلى الخميس 13 شباط فبراير تغييرات مهمة

مهنياً: امور صحية امور عائلية مسؤوليات متطلبات زيارات لقاءات وظروف متقلبة عنوان بداية الاسبوع ان الاجواء الفلكية لا تخلو من المتاعب لذلك لا تفتعل المشاكل صحيح انك متوتر ومتعب من كثرة الضغوط والهموم التي تجعلك تتراجع الى الصف الثالث تحت تأثير القمر من الاسد يومي السبت والاحد الا انه من الضروري ان تضبط الامور قبل ان تفلت من يديك وان تسيطر على اعصابك وتصرفاتك ساعد نفسك ولا تستسلم انها ايام تحمل بعض الشعور بالتراجع المعنوي كما القلق وقد تطرح امامك التحديات وتعقّد الأمور ترتاح ويتحسن الوضع العام مع انتقال القمر الى العذراء وتكون سيد الموقف تتوضح لك الامور وتخرج من حالة الترقب والانتظار ما يجعل جدول أعمالك حافلاً بالانشغالات والزيارات والاتصالات التي ستثمر لاحقًا دعمًا وانفراجًا.الاجواء سهلة حلوة الحظ الى جانبك تابع اعمالك يوميًّا وعن كثب، لا تهمل تصرّفاتك وكن دقيقًا في معالجتك للأمور حتى ولو كانت صغيرة أو بسيطة.لكن قد تظهر مسألة طارئة بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الى الميزان الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من برج خصمك الدلو لذلك حاذر من اتخاذ قرار حاسم او جريء هذه الفترة لأن نوعية الوقت فاشلة تمامًا ومخيّبة للآمال فلا تجازف على الاطلاق خلال هذه الايام لانها سلبية وتحمل حزنا او خسارة او تاخير.

عاطفياً: يكون الأسبوع غنياً بأجوائه الدافئة والرومنسية وكذلك بقدرتك على التحرك بإيجابية تجاه الأحباء. تميل إلى جو المصالحة والتناغم لا تتأخّر عن القيام بالمبادرة فظروفك وحظوظك ممتازة المناخ مناسب لتقارب القلوب ولطرد الهواجس والشكوك، للعازب, لا تخف من تحديد شعورك، ولا تتردد في الإعراب عن مشاعرك، سوف تفاجأ بردة فعل الحبيب الإيجابية بحيث تكون العلاقة الحالية في وضع مستقر.

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