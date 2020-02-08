تنتظر مولود برج "العذراء" من الجمعة 7 إلى الخميس 13 شباط فبراير أجواء جيدة

مهنياً: الجو العام جيد يساعدك على تغيير وتصحيح الامور ويزيد ثقتك بنفسك لكن لن تكون بداية الاسبوع سهلة او مناسبة لطموحاتك بداية بطيئة تاخذ منك طاقة وقت عذاب ومجهود تضيع الفرص تتاخر التباسات امتحانات مدرسية صعبة عدم تركيز خاصة يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر من برج الاسد الذي يشكل مربعا مع الشمس من الدلو ما يجعلك تفقد السيطرة على الامور وسلسلة المضايقات والمفاجآت التي تتراكم والتي تسد امامك الطريق لذلك لا ينفع الغضب والانتفاضة والمواجهات اذ انك تسمم الاجواء اكثر وتولد العدائية بدون اية فائدة فالتأثيرات دقيقة حاول ان تهدىء المواقف فالاجواء معادية حاذر التحدي والاستفزاز انها مرحلة مشحونة بالتوتر وسؤ التفاهم فكن حذرا ومتيقظا ابتعد عن المتاعب المهنية او حتى القانونية سوف يتبدل المشهد الفلكي وتتحسن المعنويات مع انتقال القمر الى برجك يومي الاثنين والثلاثاء لقد حان الوقت لتعيد قراءة حساباتك ولتحدد موقعك وتفرح لانفراج انها فترة ايجابية ومهمة سيكون الحظ الى جانبك اذا كنت جاهزا فالظروف تشجع على الحركة وعلى ادخال بعض التغييرات التي تعدك بانفراجات مالية ومعنوية كما يتحدث القمر من الميزان اي من البيت الثاني بيت المال بين الاربعاء والجمعة عن مكاسب وارباح شراء وبيع ورغبة في تسيع المشاريع والاستثمارات التي تتعلق بمواضيع مالية. باختصار سوف تدخل في اجمل مرحلة عنوانها بداية سنة 2020 حضر حالك لانقلاب تام لصالحك مية بالمية تطال الايجابيات جميع مواليد برج العذراء

عاطفياً: تتمتع بالجرأة الكافية لبحث المواضيع الشائكة والمهمة مع الحبيب تهتم لتفاصيل الامور وتغمر الحبيب باهتمامك وكرمك ما يجعل من هذا الاسبوع اسبوعا رومانسيا بامتياز سوف تلفت الانظار اليك وتسحر كلّ من يقترب منك وقد تفرح لزواج او خطوبة يخص أحد الاولاد او لولادة طفل او حتى لانفراج مسألة شخصية. للعازب تقوى الرومانسية ويأتي الحبّ خلال رحلة او ربّما خلال زيارة جامعيّة او ثقافيّة.

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