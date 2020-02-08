تنتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة 7 إلى الخميس 13 شباط فبراير مشروعات مهمة

مهنياً: الاجواء ممتازة صفحة حلوة تبدأها حماسة انطلاقة لمشروع جديد له علاقة بالصحة حابب تهتم صحتك بمظهرك بقراراتك بنظامك الغذائي بداية اسبوع قوية ناجحة جدا وموفقة تطل بقوة وجرأة متفوق سباق ناجح من الضروري ان تستفيد من نوعية الوقت الجيدة مشرق منور فرحان الحظ يتعاطف معك وتكون من الابراج الاكثر حظا مع وجود القمر في برجك مشكلا مربعا فلكيا مع الشمس من الدلو يومي السبت والاحد فيكون عنوان هذه المرحلة المرونة والمصالحة وتصحيح الأخطاء وهذا امر جيد لأنه يشجع على التلاقي وتذليل العقبات وإيجاد الحلول وإقامة الحوارات الفعالة تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى العذراء يومي الاثنين والثلاثاء فتحقق ما تتمناه مع وجود التاثيرات الفلكية المناسبة والداعمة الذي تجعل الاحداث تتسارع يحالفك الحظ وتبتسم لك الاقدار، يؤمن لك نجاحات مستمرة واستثنائية انها لحظات جميلة وفترة مثمرة وايجابية تتسارع فيها الاحداث لمصلحتك وتتلقى جوابا او عرضا مهنيا مهما وتعرف لقاء ناجح او مصالحة او نجاحا باهرا وتستعيد تفاؤلك لتسيطر من جديد على مجرى الأمور، فأنت متفائل وإرادتك صلبة تهزم كل المواجهات تقوى الحظوظ وتحصل على فرصة لدعم مؤهلاتك كذلك سوف تعيش بين الاربعاء والجمعة اجواء نشيطة وسريعة مع انتقال القمر الى برج الميزان الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الدلو تباشر بتنفيذ مشروع او تحصل على موافقة طال انتظارها قد تحظى بفرصة ثمينة لاحراز انتصار كاسح ما يتوجب عليك مضاعفة الجهود وعدم اضاعة الوقت والحظوظ الدسمة .

عاطفياً: تعيش لحظات شيقة حافلة بالاخبار والتطورات النارية الجميلة مع انتقال الزهرة الى برج الحمل الناري الصديق ما يجعلك تفرح لانفراج عاطفي وعائلي كبير فأنت على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج تخيّم أجواء رومانسية وعاطفية تشجع على الجلسات الدافئة والحميمة وتفتح ابواب الحوار البناء ومهما تكن رغبتك أنت سيّد الموقف وستكون بالأغلب سعيدًا وممتنًّا. للعازب تعرف فترة من التواصل بناءة مع الحبيب وقد تفاجئه بهدية او دعوة وتغمره بالاهتمام والمحبة.

قد يهمك أيضاً :

Advertisements