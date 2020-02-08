تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 7 إلى الخميس 13 شباط فبراير أحداث إيجابية

مهنياً: يقدم لك الفلك نوعية وقت ثمينة وطاقة جية جدا جميلة وداعمة وفعالة وايجابية مع وجود القمر في الاسد اي في البيت الثاني بيت المال بالنسبة الى برجك يومي السبت والاحد الذي يحمل لك ربح ومكاسب مادية ومعنوية حتى الطالب يسمع اخبار جيدة ويحصل على نتائج مهمة وانفراجات وتقدم تحقيق انجاز معاملات مالية مفيدة جداً وممتازة من الحظوظ المهنية والفرص الكبيرة على كل الأصعدة سفر تنقلات مشاريع جديدة عقود مع اجانب كل هذه الامور واردة فالجو العام لا يزال نشيطا وفعالا وسريعا فتحقق انتصارا وتظهر مزايا رائعة تلفت الانظار ما يجعلك تطلق العنان لنشاطاتك الذهنية والفكرية وايضاً الجسدية.ينتقل القمر الى برج العذراء يومي الاثنين والثلاثاء تقوى الذاكرة والطاقة والنشاط فتنطلق بقوة تستقوي على حالك وعلى غيرك ايام حافلة بالارتباطات والواجبات المتنوّعة سواء كان ذلك على الصعيد الاجتماعي او الشخصي ايام مليئة بالايجابيات والحظوظ فأستفيد منها باستطاعتك التوصل الى حلول جيدة لكن سوف تثقل عليك المسؤوليات مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الميزان الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الدلو ما يجعل الجو العام بطيئا مخيبا للامال وغير نافع ، تكثر الضغوط وتجاهد للسيطرة على اعصابك كما قد تقع عليك مسؤولية مهمة او تكلف بعمل اضافي يتطلب جهدا ووقتاً اضافياً حاول ان تلملم الذيول وتتخلص من الرواسب وتبتعد عن المشاكل.

عاطفياً: أسبوع عاطفي شخصي متوتر ومربك تحت تاثير الزهرة من الحمل تكثر خلاله الالتباسات والخلافات والتي قد تؤدّي الى الجفاء وربّما القطيعة، لا يجوز الاستخفاف بمشاعر الحبيب فهو يعكس حاليًّا نفسيتك وطباعك، تشعر ببعض القلق والاستياء منه احياناً لكن لا توجه كلاماً جارحًا ولا تختبئ وراء الانشغالات المهنية للعازب, تبدو منزعجا من بعض تصرفات الحبيب ان الظروف السائدة صعبة ومعقدة وتحتاج الى هدوء ومرونة، فلا تستعجل خطوة سلبية تغيّر في استقرارك العاطفي

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