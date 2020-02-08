تنتظر مولود برج "الجوزاء " من الجمعة 7 إلى الخميس 13 شباط فبراير أمور مهمة

مهنياً: الاجواء ماشية على الاصول كما تحب اسبوع جيد يساعدك كي تفكر بطريقة فعالة ومقنعة بحيث يمنحك فرصا كثيرة لتعزيز موقعك والتقدم مدعوما من القمر من برج الاسد يومي السبت والاحد كما تفتح لك الابواب الرابحة طاقتك وتفكيرك يساهمان في رفع معنوياتك وقدرتك على تخطي المصاعب فيكون بانتظارك ترتيبات مهنية وشخصية باتجاه الافضل فانطلق للاكتشاف والتعرف على مجموعات جديدة وكثف عملك وظّف قدراتك في المكان الصحيح لكن قد تخيب آمالك او تتأخر اعمالك يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى برج العذراء اي الى مواجهة برجك فتدخل في جو من الهدوء والركود تنشغل في امور شخصية وصحية فتحمل تاثيراته الفلكية المعاكسات لذلك حاذر الافكار السوداء والمعنويات المنخفضة ما يضطرك الى بذل جهود مضاعفة لتفادي سلبياتها وعلى الارجح قد تواجه عوائق وعراقيل ابتعد عن الضجيج والصخب ولا تحسم قرارا قد يخذلك الحظ تتحسن الاجواء وتكون التحرّكات متنوّعة وستأخذك الى صفقات ناجحة ومثمرة بين الاربعاء والجمعة تحت تاثير القمر الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الدلو ما يعني تأثيرات مميزة ومضاعفة من الربح والمكاسب تاثيرات تشجعك على توسيع دائرة تحركاتك كما يشير الى حماسة وانفتاح على محيطك ويتحدث عن اسفار ودراسات. كذلك قد تعيش مناخ من التجديد والمفاجآت والروابط الجديدة ما يجعلك ترى الامور بوضوح وبنظرة متفائلة.

عاطفياً: تعيش اسبوعاً رومانسيّاً فأنت ممتلئ سحرًا ونشاطًا وتبدو شغوفًا بالناس وبكل من تعرف وتحب ما يزال كوكب الحب الزهرة من الحمل الصديق يغمرك بالوعود والافاق الحلوة قد يحمل اليك لقاء او بوحا حارا بالحب وحالة غرامية رومانسية و يؤمّن لك الرفاهية المادية والمداخيل الجديدة والنجاحات المهنية والشخصية.للعازب يفاجئك هذا الاسبوع بعلاقة جديدة هي صداقة او تعارف قد تتوطد هذه العلاقة مع الوقت فأعطها اهتمامك ولا تستخف بها

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