تنتظر مولود برج "الثور " من الجمعة 7 إلى الخميس 13 شباط فبراير أحداث مؤثرة

مهنياً: تعيش بداية اسبوع متقلبة لكنها غير سلبية تحمل عجقة وفوضى على الصعيد الشخصي والمهني حاول ان تنظم اعمالك واشتغل على الاصول حتى تحصل على نتيجة ان كواكب كثيرة تعرقل امامك الطريق كوكب الزهرة في مواجهة برجك من الحمل الشمس من الدلو واورانوس في برجك والقمر في برج الاسد المواجه والمعاكس يومي السبت والاحد ما يجعلك تمر بحالة من القلق حاذر الافكار السوداء والمعنويات المنخفضة وانتبه لبعض الفوضى او المصاريف المالية المحتملة كذلك سوف يكون بانتظارك اعمال متراكمة انها بداية اسبوع مليئة بالمسؤوليات والتحديات ما يجعلك قلقا متذمرا لاقل اشارة وتشكو من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات، وتتعرّض لظلم او محاولة احتيال لذلك كن متيقظاً وحذراً، ولا توقع على أي ورقة او مستند كي لا تندم، تجنب الغضب والانفعال ولا تدع احد يستفزك احم سمعتك ولا تشوهها لا تخالف القانون .لكن ابتداء من يوم الاثنين مع انتقال القمر الى برج العذراء التراي الصديق تتوضح الصورة الفلكية وتعيش فترة جيدة جدا وحافلة بالنشاطات الاجتماعية وغيرها تتجاوب مع التاثيرات الفلكية من القمر من برج الميزان بين الاربعاء والجمعة الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الدلو تشعر بالثقة ويكون حدسك قويا ما يجعلك تتمتع بالروح العملية وبالمنطق والمثابرة وقد تحقق معظم رغباتك تزداد شعبيتك وتفرح لوجود اشخاص اوفياء بالقرب منك.

عاطفياً: ان انتقال كوكب الحب الزهرة الى مواجهة برجك من الحمل تحمل لك مشاحنات ومواجهات فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي، وتكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعوراً بالاستياء والغضب انه أسبوع صعب ويحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى رحابة صدر وإلا لا تلم إلا نفسك. للعازب تعيش اسبوع معقد بعض الشيء حاول القيام بمجهود استمع للشريك بدقة وانتباه ولا تسمح لبعض الملل في الروتين اليومي بالتأثير على مجرى حياتك العاطفية.

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