"محترف في الاختيار".. تعليقات رواد "السوشيال" على اسم مولودة صلاح الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء مرسي :

رزق النجم المصري، محمد صلاح بمولودته الثانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، والتي أطلق عليها اسم "كيان".

وتفاعل عدد من متابعي "الخليج 365" على "فيسبوك" مع الخبر واختيار الاسم مهنئين اللاعب المصري بالخبر السعيد، إذ قال طارق عادل: "أبو مكة جاب مولودة جديدة وسماها كيان مبروك ياكينج، ومحمد عبد الرازق : "بارك الله لك فيها وجعلها قرة عين والديها".

بينما علقت ميار أحمد: "محمد صلاح سماه بنته كيان، وشارك إبراهيم شلاطة: " محترف حتى في اختيار أسماء بناته".

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وعلق عمر بهلول " ألف مليون مبروك يا أبو مكة وتتربى في عزك بس حاسس إن الاسم غريب شوية"، وقال أحمد فوزي: "مكة عندها حق روز أحلى على أي حال مبروك يا أبو صلاح تتربى في عزك"، ومحمد الطيب" مليون مبروك لأبو مكة ربنا يباركله فيها وأحلى كيان في الدنيا "

تباين آراء المتابعين ما بين الإعجاب بالاسم بينما أثار استغراب البعض الأخر.

وعلم "الخليج 365" أن محمد صلاح هو من اقترح اسم "كيان" ليتم إطلاقه على مولودته الثانية، حيث كان الاقتراح الأول من خلال ابنته الكبرى "مكة"، التي كانت ترغب في أن يُطلق عليها اسم "روز".

وتزوج محمد صلاح في عام 2013 من زوجته ماجي التي تنحدر من قرية "نجريج" مسقط رأس النجم المصري.