بعد "كيان محمد صلاح".. أغرب أسماء أبناء مشاهير العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يختار أغلب الفنانين الشباب، أسماء مميزة ومختلفة وربما غريبة بعض الشيء لأبنائهم، أخرهم اسم ابنة محمد صلاح الجديدة، والتي اختار لها اسم كيان.

ورٌزق محمد صلاح بمولودته الثانية صباح اليوم الإثنين، واحتار بين أكثر من اسم قبل أن يستقر على "كيان"، ويرصد لكم "الخليج 365" أغرب أسماء أبناء المشاهير، ومعانيها:

كيان ابنة محمد صلاح:

كِيان (بكسر الكاف) مؤنث، وهو اسم من أصلٍ عربي، ويُجمع على كيانات، ومعناه هيئة أو بنية، وطبيعة وخليقة، ويدل معناه على الذات أو الوجود.

-كايلا، ابنة دنيا سمير غانم

اختارت الفنانة دنيا سمير اسم كايلا، في 2014، والذي يعني التاج، بحسب ما أوضحته شقيقتها إيمي سمير غانم في أحد اللقاءات الإعلامية.

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-ماريتا، ابنة عاصي الحلاني

هذا الاسم مشتق من "ماريا" ويعني سيدة البحر.

-كاي، ابنة مايا دياب

اسم مرتبط بالتراث الانجليزي يعود إلى فترة حكم الملك آرثر، ويعني حارسة المفاتيح.

-ميلا، ابنة نانسي عجرم

ترجع جذور هذا الاسم إلى أوروبا، ويعني المجتهدة.

-سيلين، ابنة مي عمر

الاسم مشتق من الكلمة اللاتينية 'caelum' والتي تعني السماء.

-روي، ابن باسم ياخور

اسم فرنسي، ويعني "الملك".