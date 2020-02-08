فساتين سهرة فاخرة للسيدات من نوال الكويتية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2020 04:43 مساءً - لاحظنا في السنوات الماضية، اهتمام نوال الكويتية المتزايد بإطلالاتها، حيث أصحبت تهتم كثيراً بمظهرها الخارجي وتختار لحفلاتها والمناسبات الكبيرة أجمل تصاميم فساتين الأزياء الفاخرة، التي كثيراً منها حملت توقيع دار زهير مراد Zuhair Murad. وقد تميّزت هذه الإطلالة بأنها كانت أنيقة وملفتة وذات طابع محافظ يناسب النساء في سنها، وبالرغم من أن خياراتها كانت متنوعة من ناحية الألوان والقصّات، لكنها غالباً ما حملت طابعا واحدا. واليوم جمعنا بالصور موديلات فساتين سهرة فاخرة تلائم السيدات من نوال الكويتية.



فستان سهرة أسود تألقت به نوال الكويتية:

اطلالة أنيقة لنوال الكويتية في فستان سهرة أسود





الأسود سيد الألوان، ولاسيما على تصاميم فساتين السهرة. وهنا كنا قد شاهدنا نوال الكويتية وقد تألقت في فستان سهرة بتصميم مميز مصنوع من قماش التول المطرز بالخرز والترتر البراق، بقصة منسدلة وأكمام طويلة وصل طولها حد الأرض، خصره محدد بحزام، مما أوحى بتناسق قوام نوال. وقد زينت اللوك بمجوهرات لافتة ذات طابع شرقي.

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نوال الكويتية مشرقة في فستان باللون الأحمر:

نوال الكويتية في فستان سهرة أحمر





كثيرات من السيدات يخشين اللون الأحمر ،على عكس نوال الكويتية التي اختارته على فستان سهرة ملفت حمل توقيع زهير مراد Zuhair Murad قصته أنيقة وقماشه فاخر، أكمامه مزينة بالريش وخصره محدد بحزام له بكلة معدنية ذهبية، وقد أكملت اللوك بأكسسوار ناعم زينت به شعرها.

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إطلالة راقية لـ نوال في فستان أزرق:

اطلالة فاخرة تألقت بها نوال الكويتية في فستان سهرة أزرق





إحدى أجمل إطلالات نوال الكويتية وأكثرها أناقة، كانت في هذا الفستان المطرز باللونين الأسود والأزرق، بقصته المميزة المزينة بالكشكش وأكمامه الطويلة المزركشة، زينت خصره بحزام من الجلد الأسود، أضافت من خلاله لمسات من العصرية، وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية فاخرة.

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فستان باللون الزهري اختارته نوال الكويتية:

فستان سهرة باللون الزهري اختارته نوال الكويتية





إطلالة أُخرى مُلفتة من زهير مراد Zuhair Murad اختارتها نوال الكويتية وكانت عبارة عن فستان سهرة باللون الزهري الغني، الملفت في التصاميم الأكمام البارزة المصنوعة من طبقات من الكشكش، والتي أضافت لمسات دراماتيكية للإطلالة بشكل عام، التي زينتها نوال بأقراط ماسية ناعمة.





فساتين سهرة بتصاميم فاخرة اعتمدتها نوال الكويتية بألوان وقصات مختلفة، مثالية للسيدات ليستلهمن منها أفكارا مميزة للمناسبات الكبيرة والسهرات.

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