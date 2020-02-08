على طريقة ريهانا.. ألوان ساطعة تضيف جاذبية لصاحبات البشرة السمراء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2020 04:43 مساءً - اختيار اللون المناسب يمثل جزء في غاية الأهمية في تحديد مظهركِ، لاسيما صاحبات البشرة السمراء اللواتي بحاجة إلى ألوان تضيف لبشرتهن بريقاً إلا وبدى مظهرهن قاتماًَ.



أشهر نموذج يؤكد أن اختيار الألوان وحده يمكن أن يحقق مظهراً رئعاً هي النجمة الأمريكية ريهانا، المميزة بلون بشرتها الداكنة، والتي غيرت القواعد التقليدية لاختيار الألوان المناسبة للسمروات، و بدلاً من أن تحصر إطلالاتها داخل الألوان الحيادية أو الداكنة، اعتمدت كل ما هو جرئ وساطع، واللافت أنها بالفعل حين تعتمد الألوان البراقة والساطعة تختار المناسب للبشرة السمراء وتلعب بالالوان لتضيف بريقاً خاصاً إلى مظهرها.



فيما يلي مجموعة الألوان التي اختارتها ريهانا:

1- الزهري والوردي

ريهانا تفضل الوردي بدرجاته

من أكثر الألوان الساطعة التي تميل لها ريهانا هي درجات الزهري والوردي، بداية من الظلال الناعمة وصولاً إلى درجات الفوشيا الساطعة والتي كانت تظن المرأة السمراء أنها بعيدة تماماً عن أنها تناسبها.



اعتمدت ريهانا بدلة من الوردي الفاتح وأضافت لها قطعة من الفرو من اللون نفسه، كذلك اعتمدت الزهري الساطع في فستان أنيق مزين بصيحة الكرانيش التي تناسب أسلوبها الجريء، شاهدناها أبضاً بدرجات ناعمة ومتوسطة من الوردي تؤكد أن هذا اللون هو المناسب للسمروات.

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2- الأصفر الذهبي

الأصفر الذهبي

عادة تميل النساء السمروات عند اختيار اللون الأصفر إلى الظل الخردلي الداكن، خوفا من أن الدرجات الساطعة قد تطفيء بريق بشرتهن، لكن إطلالات ريهانا تقول غير ذلك، فهي لا تعتمد من الأصفر إلى الظل الساطع المستوحى من أشعة الشمس.



عادة تميل ريهانا إلى إطلالات اللون الأحادي أو المونوكروم، حتى عند اختيار لونا ساطعاً، لا تخشى أن تنسقه من الرأس حتى أخمص القدمين.

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3- الأخضر الفُستقي

الأخضر الفُستقي

من الألوان المميزة لعام 2019، واستمر لهذا العام أيضاً هو الأخضر المستوحى من الفستق، وزاد رواج هذا اللون بعد أن اعتمدته النجمة ريهانا. صحيح أنه لون لا يعد من الألوان الساطعة لكن اختيارها فستان من الساتان الأخضر الفستقي كان خياراً حريئاً ربما لا تفكر فيه صاحبة بشرة سمراء مثل ريهانا، لكنها نجحت في صعوده ضمن لوحة الألوان المناسبة للبشرة السمراء.

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4- المرجاني

المرجاني الفاتح

كان لون عام 2019، إنه المرجاني، وهو ظل بين البرتقالي والوردي، له طابع حيوي نابض بالحياة، لاسيما عندما تعتمده امرأة سمراء صاحبة بشرة مميزة مثل ريهانا.



اعتمدت ريهانا المرجاني في أكثر من إطلالة، مثلاً ظهرت ببدلة عصرية مزينة بحزام في الخصر، باللون المرجاني المائل إلى البرتقالي، كما ظهرت من قبل على سجادة حفل الجرامي بفستان مرجاني مائل إلى الوردي، وهذا قبل اختيار المرجاني كلون العام.

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