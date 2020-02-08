أحدث إطلالات الفاشينيستا شوق محمد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2020 04:43 مساءً - تمتلك الفاشينيستا شوق محمد الكثير من الفتيات المعجبات بمظهرها، ويتابعها من خلال حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "انستقرام"، أكثر من مليوني متابع ، ولكثرة محبيها على السوشيال ميديا استوحينا منها اليوم أحدث عشر اطلالات، فأيهما الأجمل برايِك؟

احدث اطلالات الفاشينيستا شوق محمد

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لاطلالة شبابية ظهرت شوق محمد بتيشيرت اسود وبنطال جينز عصري مزين بطبعة كرتونية لشخصية "توم و جيري"، وأكملت اطلالتها بحذاء طويل أسود ، وتالقت في اطلالة أنثوية مفعمة باللون الزهري بفستان زهري طويل وجاكيت من الفرو الفوشي، وحقيبة صغيرة باللون الزهري الفاتح، وحذاء زهري بكعب، وتميزت من خلال اطلالتها لملتقى "مستقبل الازياء" المنظم من قِبل الهيئة العامة للترفيه، من خلال فعاليات موسم الرياض، بعباءة زرقاء تناسب المجتمع السعودي، ودعمت مظهرها بحقيبة وحذاء فضييّن ، ولاطلالة خريفية نسقت تنورة بليسية خضراء مع بلوفر أبيض. كما اختارت معطفًا زهريًّا مزينًا بأزرار ذهبية مع حذاء بيج بكعب

احدث اطلالات الفاشينيستا شوق محمد





لاطلالة تجمع بين العصرية والعملية ، تزينت بفستان أسود مميز يناسب الحفلات زُيّن بمربع ذهبي في الخصر، وتجملت بجمبسوت أبيض أنيق يناسب الحفلات والمناسبات الخفيفة، مصمم بياقة عملية وبقماش دانتيل في الجزء العلوي ، واطلت لمظهر بسيط ببنطال جينز وتيشيرت زيتي مزين بكتابة ، وارتدت بنطالًا أزرق مزينًا برسوم من الغابة، وقميصًا قصيرًا من القماش نفسه مزينًا بأزرار وربطة للبطن ، وتانقت بفستان قصير أبيض، مصمم بأكمام طويلة وحزام للخصر.

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