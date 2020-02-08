فساتين ناعمة موضة ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2020 04:43 مساءً - لموسم ربيع وصيف 2020 ثمة الكثير من صيحات الفساتين الناعمة التي تناسب شتى الأذواق. من تلك الأنثوية الساحرة الى ذات الطابع الرياضي والملونة، مروراً بالبسيطة ووصولاً الى تلك الجريئة والجذابة.



من نيويورك الى لندن، ميلانو وباريس، شاهدي مجموعة فساتين عملية تلائم خروجات الصباح و الليل.



إن كان ثمة قطعة نبحث عنها بتمعن لابتياعها مع كل بداية موسم، فهي الفساتين. من تلك القصيرة الى الميدي والتي تلامس بطولها الأرض، نرغب باقتنائها جميعها.



القطع المحبوكة ذات التقليمات: رأينا الكثير من هذه التصاميم على مدارج عروض الأزياء، من تلك ذات التقليمات العريضة بألوان متعددة الى ذات الألوان المتدرجة. إنه الفستان المثالي للعمل لتبدي أنيقة وكاجوال في آن مع العلم أنه بوسعك تنسيقه مع الكعب العالي وسترة بلايزر لعشاء ممتع.

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فساتين جلد:



أكنت تفضلين الستايل البسيط أو تعيشين في ملابس جريئة وألوان قوية، الفستان الجلدي هو الطريقة الأمثل لتختاريه للربيع. القصات تتراوح ما بين القمصان الجلدية الطويلة الى تلك ذات الأكمام المنتفخة وصولاً الى تلك التي تلتف حول الجسم. اختاري ما يناسبك وأبقي على أكسسواراتك بسيطة.



فساتين بأكمام غير التقليدية:



الأكمام الواسعة 1ذات الحجم الكبير هي مفتاحك للفساتين الأكثر شعبية لربيع 2020، من الأكمام المنتفخة مثل فساتين الأميرات الى الأشكال الأكثر نعومة ورومانسية. أكنت ستختارين فستانك ذو الأكمام الضخمة بلون زاهي أو بلون حيادي أو بنقوش مرحة، ستبدين غاية بالشياكة إن نسقت هذا الفستان مع حذاء رياضي للمسة غير متوقعة.



سيدات من الثمانينات:



الموسم الجديد أخذنا في رحلة نوستالجيا الى فساتين الثمانينات والتي بوسعك تنسيقها مع الكعوب العالية الملونة والأكسسوارات البسيطة.

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فساتين بنقوش النقاط:



ليست بصيحة جديدة ولكنها أساسية على الفساتين هذا الموسم. في العام 2020 نقوش النقاط حضرت بألوان أكثر قوة وعلى قصات فينتيج للمسة عصرية أكثر.





فساتين بنقوش الستينات:



صيحة أخرى ريترو حضرت في العام 2020 وهي نقوش الستينات على الفساتين. رأينا الكثير من الأنماط الغرافيكية الى الورود الى تلك التي تشبه نقوش أوراق الجدران، هذه الصيحة للجريئات واللواتي لا يخفن من الألوان.

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