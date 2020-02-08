عبايات وقفاطين موضة ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2020 04:43 مساءً - ضمت مجموعات ربيع 2020 مجموعة من العبايات والقفاطين الشرقية خلال منصات عروض أسبوع باريس للهوت كوتور .



تميزت المجموعة بفخامة الخامات وحداثة التصاميم، ندعوك إلى مشاهدة مختاراتنا لكِ من توقيع كبريات دور الأزياء العالمية واختاري منها ما ذوقك ويعزز أناقتك.

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قفاطين مطبعة من أسبوع الهوت كوتور

شهد هذا الموسم حضور طاغي للقفاطين المزينة بالطبعات، التصاميم الأجمل رصدناها لدى ماركة ايريس فان هيربين Iris Van Herpen، أحببنا الموديلات المغلفة برسومات ناعمة، كما لفتنا القفطان ذي الألوان الدافئة والأنيقة من مجموعة جوليان فورني Julien Fournié.

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قفاطين براقة من أسبوع باريس للكوتور

Ziad Nakad



امتلئت منصات عروض أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم ربيع 2020 بالفساتين المستوحاة من ستايل القفطان المغربي، قدم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد Zuhair Murad موديل تميز بالياقة الـ V neck والخيوط الذهبية التي زينته بشكل عمودي، بتصميم مشابه تألقت احدى عارضات زياد نكد Ziad Nakad، تساعد هذه الموديلات في إطالة القامة لذلك نرشحها بقوة للقصيرات.





قفاطين بيضاء موضة ربيع 2020

Ralph &Russo

استحوذت القفاطين البيضاء على إهتمام أشهر المصممين، لا يفوتك مطالعة القفطان بقصة A Line الموقع من ألكسيس مابي Alexis Mabille والمزين بتقليمات بالطول والعرض، أيضًا القفطان المزدان بالريش الناعم من ماركة رالف آند روسو Ralph & Russo.

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عبايات فاخرة من أسبوع الموضة بباريس

Dior



ابتكرت دور الأزياء العالمية باقة من العبايات المفتوحة من الأمام، تهادت عارضات دار فالنتينو Valentino بعبايات بيضاء أشبه بالكاب الطويل تميزت بالطبعات الكبيرة المتناثرة في نعومة على كامل التصميم، نسقيها على غرار عارضة الدار الشهيرة مع فستان أسود لتنحيف الجسم، كما يمكنك الإستعانة بواحد من تصاميم دار ديور Dior والتي اتسمت بفخامة الخامات والتطريز.

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