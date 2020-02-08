طريقة تنسيق الأحذية الجلدية الملونة

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2020 04:43 مساءً - برزت في الآونة الأخيرة موديلات كثيرة من الأحذية الجلدية التي تمنح الإطلالة شكلا مختلفا وغير تقليدي.
نسقي الأحذية الجلدية مع إطلالتك الرسمية، فمثلا اختاري حذاء بكعب عال باللون الأزرق الفاتح ونسقيه مع فستان باللون الأصفر.
اتجهي إلى الأحذية الجلدية المزينة بنقوش الحيوانات المختلفة كالفهد أو الثعبان لتستمتعي بلوك مختلف وغير تقليدي ومواكب لأحدث صيحات الموضة.
اختاري من الأحذية الجلدية الألوان الزاهية فهي من أبرز الصيحات، فمثلا نسقي بوت جلدي من اللون البرغندي مع بنطلون واسع باللون الرمادي ونسقيه مع توب باللون البرغندي وجاكيت باللون الأصفر. لا تتعجبي فإطلالتك سنتبض بالحيوية بهذا الستايل.
طالعي الصور واختاري الستايل الأنسب لك ونسقي الأحذية الجلدية بشكل غير تقليدي.
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