طريقة تنسيق ملابس جلد للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2020 04:43 مساءً - اتجهت العديد من المحجبات الى صيحات الجلد للتمتع بلوك جذاب ومواكب لآخر الصيحات.

ملابس الجلد المناسبة للمحجبات كثيرة، ومن أبرزها التنورات البليسيه الجلدية والتي يمكن ارتدائها وتنسيقها مع البلوفرات أو مع التوب الخفيف والجاكيت الجلدي.

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تنسيق بنطلون جلد مع جاكيت طويل كاروه



تنسيق البنطلون الجلد مع الحجاب سيمنحك إطلالة مختلفة للغاية، نسقي معه سويت شيرت طويل أو معطف طويل كاروه.

أيضا بإمكانك الاستلهام من مدون المحجبات لينا أسعد وتنسقي معه قميص طويل مع كارديغان طويل.

تنسيق تنورة جلد بليسيه



أو نسقي تنورة بليسيه من الشيفون مع جاكيت جلد قصير وتألقي بصيحة مختلفة لا مثيل لها.

شاهدي في الصور أفكار كثيرة لتتألقي بشكل عصري مع الحجاب وموضة الجلد في 2020.

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