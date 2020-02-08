أقراط بلاتين لأجمل طلّة في 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2020 04:43 مساءً - تعتبر قطع المجوهرات من القطع التي حافظت منذ القدم وإلى يومنا هذا على مكانتها الكبيرة في قلوب السيدات اللواتي يرغبن بشكل دائم بالظهور بأجمل وأبهى إطلالة، والمجوهرات لطالما أمّنت هذا الأمر.
وعلى اعتبار أن الذهب هو المفضل الأول لدى السيدات، أصبحنا نراهن يخترن الذهب بشكل دائم، إلّا أنه من أجل الحصول على إطلالة مميزة وغير تقليدية لا بدّ وأن تنتقي هذا العام المجوهرات من البلاتين، وخاصة الأقراط الأنيقة واللافتة.
وقد استطاعت بعض الأقراط من البلاتين من لفت الأنظار خاصة وأنها جاءت مرصعة أو من دون ترصيع.
أقراط من البلاتين غير مرصعة
الكثير من السيدات يفضلن اختيار الأقراط غير المرصعة التي تأتي مناسبة للإطلالات الكاجوال اليومية والتي يمكن تنسيقها مع قطع أخرى.
وقد لفتتنا الأقراط من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta التي جاءت على شكل حلقات دائرية متداخلة فيما بينها بأحجام مختلفة ومتنوعة، منها الكبير ومنها الصغير.
أما Isabel Marant فقد قدمت أقراطاً لافتة ومميزة، جاءت متدلية، وحملت تصميم عصفور يتدلى منه العديد من أوراق الشجر من البلاتين الفاخر.
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أقراط من البلاتين مرصعة
بالطبع لا يمكن الاستغناء عن الأقراط المرصعة التي عادة ما تأتي مناسبة للإطلالات الكلاسيكية والرسميّة، حيث تختار السيدات فيها كلّ ما هو مرصع.
ولذا قدمت دار قوتشي Gucci أقراطاً جاءت من البلاتين الجذاب، ورُصعت بكامل أجزائها المتدلية أو الثابتة بأحجار الماس الصغيرة الحجم التي منحت الأقراط فخامة لا مثيل لها.
في حين برزت لدى ألكسندر ماكوين Alexander McQueen أقراطاً جاءت بتصميم متدلي، حملت في أسفلها حبّة ألماس كبيرة الحجم بتصميم لوزة.
أقراط من البلاتين ناعمة على الأذن
الكثير من السيدات يفضلن اختيار الأقراط الناعمة غير المتدلية التي تأتي عادة بتصاميم تجمع الكلاسيكية مع العصرية وبالتالي مناسبة لمختلف الإطلالات.
وقد استطاعت الأقراط من بولغاري Bvlgari من لفت الأنظار إليها خاصة وأنها جاءت بتصميم حلقة صغيرة وناعمة على الأذن يمكن ارتداؤها في مختلف الأوقات والمناسبات كونها جاءت من دون ترصيع.
أما مارلي Marli فقد قدمت أيضاً أقراطاً ناعمة بتصميم يلتف حول الأذن، جاءت مرصعة في قسمها السفلي بأحجار الألماس الفاخرة.
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