منى المنصوري عن فوتوسيشن عريب حمدان "الملكي": ارتدت 3 فساتين من تصميمي

خضعت المطربة الأردنية عريب حمدان، لجلسة تصوير جديدة، في دبي، بفساتين ملكية من توقيع مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري، عقب رغبتها في تقديم أعمال باللهجة المصرية بالتعاون مع الملحن المصري عمرو مصطفى.

وكشفت مصممة الأزياء منى المنصوري، كواليس جلسة التصوير، خلال حديثها لـ"هُن"، قائلة: "ارتدت عريب 3 فساتين، الأول فستان باللون الأخضر من الحرير الطبيعي مطرز من منطقة الصدر ومن الأسفل بتطريزات يدوية باللون الذهبي، ما زاده رونقا وجمالا بالإضافة لأكمام كاملة من الشيفون".

وعن الإطلالة الثانية ذكرت المنصوري: "الفستان الثاني باللون السيمون دون أكمام، مع تطريزات باللونين الذهبي والأحمر بنظام الشك اليدوي، مكتفية بإكسسوارات بسيطة تناسبت مع إطلالاتها".

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وأضافت المنصوري، أن الفساتين الثلاثة من الحرير الطبيعي والأورجانزا وتم التطريز بنظام الشك اليدوي والشوارفسكى مشيرة إلى أن الفستان الثالث الذي لم يتم نشر صوره سيكون مفاجأة للجميع وسيتم الإعلان عنه خلال ظهورها في الاحتفالية.

وأشارت "المنصوري" إلى أن عريب حمدان من المطربات أصحاب القوام الذي يعطي التصميم جمالا وتخطف الأنظار بأي تصميم تظهر به.

واختتمت المصممة الإماراتية أن عريب ترغب في الوصول إلى قلوب المصريين بلحن من عمرو مصطفى وباللهجة المصرية المحببة إليها مشيرة إلى أن مصر دائما هي جواز المرور لكل المطربين العرب.

يذكر أن عريب حمدان مطربة أردنية متميزة تعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي ابنة عم ميس حمدان ودانا حمدان.