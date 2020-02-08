صهر محمد صلاح يكشف سبب اختيار نجم ليفربول لاسم كيان

كشف محمد إسكندر، زوج شقيقة، ماجي زوجة محمد صلاح، كواليس اختيار اسم مولودة لاعب نادي ليفربول الإنجليزي الجديدة، موضحا أنه تم باتفاق بين الوالدين.

وأضاف إسكندر، لـ"الوطن"، أن صلاح وزوجته ماجي اتفقوا على اختيار ذلك الاسم لمولودتهم الجديدة، قائلا: "بيفكروا في اسم فعجبهم كيان، مجرد إعجاب بالاسم فقط، لو أي حد غير صلاح كان سمى الاسم مكنتش هتبقى مشكلة".

وتابع أن حالة زوجة محمد صلاح باتت أفضل بعد الولادة، مضيفا أنه مازال من المبكر وضع خطة بشأن عقيقة المولودة والعودة إلى مصر، حيث أنجبت ماجي رضيعتها صباح اليوم بأحد المستشفيات في إنجلترا.

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وكان مصدر مقرب من أسرة اللاعب محمد صلاح، كشف عن حدوث خلاف بين "مكة" ووالدها صلاح على اسم المولود، منوها بأن "مكة" أصرت على تسمية المولودة بـ"روز"، قائلة: "لو مسمتوهاش روز أنا هناديها بروز"، بينما سجلها اللاعب باسم "كيان".

آخر ظهور لـ زوجة محمد صلاح

وفي 25 ديسمبر الماضي، شاركت ماجي زوجها صورة عائلية، تجمعهما بصحبة "مكة"، أثناء احتفاله بأعياد الكريسماس، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ماجي تغيب عن مباريات مصر

ولم تظهر ماجي، في أي من مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، سواء في مباراة الافتتاح أمام المنتخب الزيمبابوي، أو ثاني مباراة بين مصر والكونغو، وكان زفاف ابنة خالة محمد صلاح، وتحضيراته، السبب بحسب مصدر مقرب، ولكن فيما يبدو أن شهور الحمل الأولى تحتاج إلى راحة تامة.