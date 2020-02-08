بالصور.. شقيقتان روسيتان تجتمعان بعد 78 عاما

بعد 78 عامًا من فراقهن، في منتصف الحرب العالمية الثانية، تلاقت الشقيقتان الروسيتان، يوليا وروزالينا خاريتونوفا اللتان تبلغان من العمر 92 و94 عاما، بفضل برنامج تلفزيوني والشرطة الروسية.

وتعانقت يوليا وتبادلتا القبلات فيما مسح الأقارب الذين كانوا معهن دموعهم، وفقا لصور نشرتها اليوم الجمعة، وزارة الداخلية الروسية، وقالت روزالينا وهي تمسك بيد شقيقتها: "بحثت عنها، كنت أبحث عنها دائما".

وفي سن المراهقة، كانت الشقيقتان تعيشان مع والديهما في ستالينجراد إلا أنهما تفرقتا عام 1942 بعدما أخليت المدينة التي كانت تواجه القصف النازي.

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ولدت يوليا عام 1928، وتم إجلاؤها مع والدتها، وانتهى بها المطاف في بينزا، فيما عاشت روزالينا التي ولدت عام 1926على بعد ألف كيلومتر إلى الشرق في تشيليابينسك في الأورال.

وقالت الناطقة باسم الشرطة الروسية، إيرينا فولك، في بيان: "لم يفقدا الأمل في رؤية بعضهما البعض لمدة 78 عاما".

ووفقا لها، تم لم شمل الروسيتين في تشيليابينسك، بعدما طلبت ابنة يوليا من الشرطة مساعدتها في العثور على شقيقة والدتها.

وحاولت روزالينا العثور على شقيقتها عبر برنامج تلفزيوني روسي يهدف إلى لم شمل أفراد من العائلة فقدوا الاتصال ببعضهم البعض، إلا أنها لم تنجح في ذلك.

وقامت الشرطة الروسية، التي شاهدت حلقة روزالينا بإجراء عملية التواصل بينهما ومن ثم نظمت عملية لم الشمل.