بالفيديو.. اعتقال سائحة في المالديف بسبب "البكيني"..  والشرطة تعتذر

قّدم رئيس الشرطة في جزر المالديف اعتذاره عن مقطع الفيديو الذي يظهر ثلاثة من عناصر الشرطة وهم يقومون بالتعامل مع سائحة بطريقة سيئة في محاولة لوضع الكلبش في يديها.

وأظهر المقطع المصور الذي قدم على أساسه رئيس الشرطة اعتذاره، سائحة بريطانية وهي تتعرض للاعتداء من قبل رجال شرطة الجزيرة أثناء اعتقالها، وذلك بعد أن ظهر في الفيديو 3 رجال من الشرطة وهم يحاولون وضع الكلبش بيدها لأنها ترتدي "البكيني" في الوقت الذي كانت تصرخ فيه قائلة "إنه اعتداء جنسي".

Advertisements

ووفقًا لما نشر في "الديلي ميل"، نقلًا عن تصريحات الشرطة فإنه تم إلقاء القبض على المرأة بسبب "ملابسها الغير لائقة"، والتي جعلت أحد رجال الشرطة للقيام بتغطية جسدها بمنشفة أثناء نقلها لمركز الشرطة.

يذكر أن ارتداء "البكيني" وملابس السباحة يحدد في منتجعات سياحية معينة في المالديف، ويمنع بشكل تام بعيدا عن هذه المنتجعات.