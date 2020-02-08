منى المنصوري تشارك في احتفالية إطلاق مجموعة من العطور الفاخرة

شاركت مصممة الأزياء الإمارتية منى المنصوري، في احتفالية نظمتها شركة عمانية تعد واحدة من أشهر دور العطور في منطقة الخليج العربي، وذلك بمناسبة إطلاق الشركة مجموعة جديدة من العطور الفاخرة أطلق عليها عطور الحديقة السحرية التي صممت خصيصا للاحتفال بيوم المرأة العالمي، وذلك بمركز النيشن تاورز بأبوظبي.

وشارك فى الاحتفال المدير الإقليمي للشركة كريس هاني الذي قدم شرحا تفصيليا لكيفية صناعة العطور ومكوناتها، مؤكدا أن الشركة من دور العطور الفاخرة اللي انطلقت من عمان عام ١٩٨٣ ووصلت لما يزيد عن ٧٠ دولة حول العالم.

من جانبها قالت منى المنصوري، أن الشركة أطلقت مجموعة The Secret Garden Collection المميزة والمخصصة للمرأة وتحتوي على ٤ عطور جميلة بروائح زهور مختلفة، موضحة أن هذا الكوليكشن من العطور الفاخرة باهظة الثمن لأنها مصنعة من خامات طبيعية غالية القيمة ومخصصة لسيدات الأعمال وسيدات المجتمع الراقي.

وأكدت المنصوري، أن الشركة حريصة على تلبية احتياجات ومتطلبات السيدات من كافة الأذواق في دول الخليج والدول التي تتواجد بها حول العالم وعددها ٧٠ دولة معتبرة أن هذا الامر يمثل مسيرة ناجحة لشركة عمانية تحتل مكانة متقدمة على مستوى العالم حتى صارت من العلامات التجارية المتميزة.

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