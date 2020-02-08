"الأرز البلاستيك واللحم بالغراء".. إزاي تفرق بين الطعام المغشوش والطبيعي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البعض من التجار معدومي الضمير يسعون للربح السريع غير الشرعي، عبر خلط الأطعمة والمشروبات بمواد مضرّة للغاية بصحة الإنسان، وجميعنا قد يتناولها دون أن ندري أو نستطيع التفريق بينها وبين الطبيعية، بسهولة.

ولتجنب المخاطر الصحية، والإصابة بالأمراض الخطيرة، جمعنا لكم بعض الطريق المنزلية البسيطة والمهمة للغاية لاختبار مدى صحة الطعام والتفرقة بينه وبين المغشوش منها، وفقًا لما ذكر موقع "Blassom".

- استخدام الطهاة في المطاعم الجبن في كثير من الوجبات، ولمعرفة جودة الجبنة إشعال جزء من قطعة الجبن بالنار، إن احترقت فهذا يعني أنه طبيعية، أما إذا حدث العكس فإنها مغشوشة.

- يخلط البعض الأرز بالقطع البلاستيكية التي لا نستطيع التفرقة بينهما، لكبر حجمه وزيادة عدده، وأوضحت الدراسات أن هذا الأرز خطر للغاية على الصحة، ويعادل تناول كيس من البلاستيك.

ومن أجل تفادي هذه المشكلة، ضع حبوب الأرز في مقلاة ساخنة على النار، فإذا احترقت فهذا يعني أنه مغشوش، أما إذا حدث العكس فهذا طبيعي.

- وللكشف عن سلامة المكملات الطبيعية، ضع أقراص الفيتامينات في وعاء، ثم أدخلها الفرن، إذا احترقت فهي صناعية، أما إذا لم تحترق فتكون مكملات طبيعية.

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- للتعرف على جودة اللحوم الحمراء، عليك بتقطيع شرائح اللحم، إذ وجدت لون الدهن بها أحمر أو وردي هذه لحمة فاسدة، أما غير ذلك لحوم طبيعية.

- لتفادي مشكلة الآيس كريم المغشوش، اعصر ليمونة على مثلجات الآيس كريم، وإذ غليت وشكّلت "فقافيع"، فهذا يدل على أنها مغشوشة وتحتوي على مواد كيمائية، أما إذا حدث غكس ذلك فهو طبيعي يمكن تناوله.

- لمعرفة جودة الخضروات التي تستخدم في الطهي في المطاعم، عن طريق استخدام الزيت والماء، عن طريق غمس قطنة في هذا الخليط، وتمريرها على ثمرة، كالبطاطا.

إذا كانت مغشوشة يخرج لون هذه الثمرة في القطن ويصبح المنتج القديم كأنه مصبوغا.

- لتفادي مشكلة مزج القهوة بإضافات أخري، بتجربة بسيطة من خلال وضع كمية من القهوة على سطح كوب مياه، تطفو القهوة المغشوشة وتصبح تسبب خطورة على صحة الإنسان، أما القهوة الطبيعية تذوب في المياه.

- يلجأ البعض إلى إضافة بهارات رخيصة إلى البهارات الطبيعية لوضعها في الطعام لتعطي مذاقًا أقوي، وبتجربة بسيطة باستخدام الشمع إذا احترقت هذه البهارات تصبح نقية طبيعية، أما البهارات غير النقية لا تشتعل.

- ولاكتشاف نقاء وجودة الملح المستخدم في الطهي، ضعي قليلًا من الملح في كوب من المياه، فيحتوي الملح المزيف على مادة الطباشير، ما يجعل المياه تبدو غامقا اللون، أما إذا حدث العكس يصيح الملح طبيعيا صالح للاستخدام في الطعام.