كونتورينغ الصدر.. تكبيره ورفعه في خمس دقائق

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2020 01:42 مساءً - كونتورينغ الصدر يحقق حلم كل مرأة بالحصول على صدر كبير ومرفوع لتبدو معه بسنّ أصغر وإطلالة أكثر إثارة وجاذبية.

هل كنتِ تتوقعين الحصول على صدر كبير ومرفوع في أقل من خمس دقائق! إنّه سحر الكونتورينغ. كل ما عليكِ فعله هو الاطلاع على هذا الموضوع والالتزام بالخطوات الواردة للحصول على نتيجة مضمونة بسرعة قياسية وبعيدًا عن تكاليف كريمات ومنتجات الشد والتكبير وكذلك بعيدًا عن مخاطر عمليات التجميل وآلامها.

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القاعدة الذهبية للكونتورينغ

الكونتورينغ





تقوم تقنيّة الكونتورينغ على اللعب بالألوان والإضاءة بهدف إخفاء بعض العيوب وإبراز مكامن الجمال عند المرأة.

ولإظهار المناطق التي نودّ إبرازها نضع لون أفتح من لون البشرة (highlight)، ولإخفاء أو إعطاء عمق لمنطقة محدّدة نضع اللون الغامق ما يعمل على إبراز الفاتح أكثر.

وبناءً على هذه القاعدة، لم تعد يقتصر الكونتورينغ على تصغير الأنف وتحديد معالم الوجه فقط بل أصبح بإمكانكِ تكبير حجم ثدييكِ وشدّهما وإضافة لمسة من الجاذبيّة بطريقة بسيطة جداً.

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تحتاجين إلى:

معدّات الكونتورينغ



لكونتورينغ الصدر أنتِ بحاجة إلى كلّ معدّات المكياج التي تستخدمينها في كونتورينغ الوجه وهي:

- كريم الأساس بدرجة تناسب لون بشرتك

- الكونسيلر الداكن

- الكريم الأفتح

- بودرة التسمير البرونزية

- بودرة بلون أفتح

- البودرة الحرّة

- بودرة الإضاءة الهايلايتر

- فرشاة لمد الكريم

- فرشاة الماكياج ذات زاوية للدمج

- اسفنجة صغيرة



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خطوات كونتورينغ الصدر

كونتورينغ الصدر



- ابدإي بوضع كريم الأساس المطابق للون بشرتكِ على كامل المنطقة التي تَظهر بالفستان المفتوح الذي تنوين ارتداءَه، بدءاً بالرقبة مرورًا بعضمة الترقوة والكتفين وصولاً إلى القسم الذي يظهم من الصدر .

- بالكونسيلر الداكن ارسمي نصف دائرة حول الصدر، ابدإي من الجهة الداخلية، أي ارسمي الدائرة الأولى من الداخل باتجاه ذراع الشمال والدائرة الثانية من الداخل باتجاه ذراع اليمين، شرط أن لا ترتفع الدائرتان بشكل كبير، فلا يبدو ذلك طبيعيًا.

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- احرصي على أن تلتقي الدائرتان عبر رسم خطً مستقيم في منتصف صدرك إلى أسفل، ما يجعل الثديين يبدوان متقاربان بشكلٍ جذّاب.

- أضفيفي خطوطًا في أعلى وأسفل كل من عظمتي الترقوة وارسمي مثلثاً في أسفل الرقبة.

كونتورينغ الصدر



- ضعي الكريم الأفتح على الصدر أسفل الدائرتين، وعلى الكتفين وعلى عظمتي الترقوة، أي بين الخطين الداكنين الذين وضعتهما أعلى وأسفل الترقوة، وكذلك ضعي خطًا باللون الفاتح أسفل المثلث الذي رسمتِه باللّون الداكن على الرقبة.

- استخدمي الفرشاة الصغيرة لمد الكريم الفاتح الذي وضعته بين الخطوط الداكنة.

كونتورينغ الصدر

- امزجي الكونسيلر الداكن بفرشاة الماكياج ذات الزاوية المخصصة للدمج باستخدام حركات دائرية سريعة.

- طبّقي البودرة البرونزيّة في منطقة ما بين الثديين. من الأسفل وحتى الأعلى على شكل V حول ثدييكِ.

- طبّقي بودرة بلون أفتح على النصف العلوي من صدركِ، اختاريها غير لامعة ولا تكثري منها.

كونتورينغ الصدر



- لمزيد من الدمج وللحصول على لوك طبيعي طبّقي القليل من البودرة الحرّة على كامل المنطقة.

- الخطوة الأخيرة، ضعي بودرة الإضاءة الهايلايتر عبر استخدام اسفنجة المكياج الصغيرة بطريقة الطبطبة على الصدر تحديدًا أسفل الدائرة وعلى عظمتي الكتف وعظمتي الترقوة.

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