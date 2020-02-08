كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2020 01:42 مساءً - لا يختلف اثنان على أنّ أجمل العيون هي أكبرها وأوسعها، ولكن ميزة العيون الكبيرة لا تتمتّع بها جميع النساء لذا نقدّم لكِ فيما يلي رسمَ كحلٍ لتكبير العيون، فحيل المكياج تسمح لكِ بإجراء تعديل على ملامحكِ لتحصلي معها على ما تبتغين.

تعلمي خطوات رسم كحل لتكبير العيون لإطلالة جمالية أكثر جاذبية.

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مكياج تكبير العيون

مكياج تكبير العيون



1- استخدام ظلال عيون مضاعف من أجل خلق تأثير العيون الكبيرة، عبر وضع لونين مختلفين من نفس التدرجات.

2- وضع الألوان بشكل صحيح: من المهم جدًا وضع ألوان أكثر في منطقة وسط الجفن لأنها أوسع جزء في العين، مما سيساعد في التركيز للحصول على خطوط ناعمة وسلسة في الجفن العلوي.

3- استخدام الاقلام والآيلاينر الفاتح اللون: جربي وضع الآيلاينر الأخضر او الأزرق، فكل لون فاتح ومشرق يجعل العين تبدو أكبر وعندما يستخدم بشكل صحيح، يعطي عمقا هائلا للعين.

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4- للحصول على مظهر عين مفتوحة اعتمدي تقنية التجعيد عند الطرف، فكل شخص يملك تجعيدة في الجفن الأعلى، لذلك من المهم وضع الآيلاينر على خط التجعيدة مما سيساعدك في تسليط الضوء على كونتور عينك الطبيعي.

5- تقنية "الأومبري" ليست فقط للشعر، فالحيلة هنا هي عبر استخدام لون افتح في زاوية العين ولون أغمق في تجعيدة الجفن او الطرف مما سيجعل العين تبدو أكبر.

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مكياج تكبير العيون

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6- لون البيج يضفي طابعاً طبيعياً لمكياجك: من أجل جعل العين أكبر عبر استخدام القليل من ظلال العين، ننصحك بوضع آيلاينر لؤلؤي اللون على طول العين وبدءاً من الزاوية، فالباج والبني يجعلان من مكياجك طبيعي جدا.

7- كونتورينغ العين لمظهر أكثر إشراقة: من أجل إضفاء المظهر المعبر العين، ضعي ظل بني خفيف على الجفن العلوي والسفلي، وأضيئي الزاوية الخارجية العين بألوان فاتحة ولؤلؤية، ولا تنسي وضع الظل الأبيض تحت عظمة الحاجب لإشراقة أكبر.

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8- التقنية الكلاسيكية لمكياج العيون السموكي هي مثالية من أجل خلق مظهر درامي وذلك عبر البدء بتحديد خط الجفن ومن بعدها ظل حيادي اللّون على كامل الجفن ملحق بقلم على طول خط الجفن العلوي ومن بعدها السفلي، وقومي بمزج هذه الخطوط لخلق التأثير الدخاني للعين وأضيئي زاوية العين بالظل الأبيض.

9- استخدمي ظل العيون لتخطيطها: كما قلنا سابقا، إن الألوان اللؤلؤية تجعل من عينك نضرة ومفتوحة أكثر، لذلك ابدئي برسم خط عبر قلم أبيض في الزوايا الداخلية للعين ومن بعدها ضعي اللّون الأساسي على كامل الجفن، حدّدي خط الرمش العلوي بألوان بنية أو رمادية ولؤلؤية في خط الرمش السفلي.

10- أضيئي كونتور العين عبر الظلال البراقة: فهي مثالية من أجل فتح شكل العين وجعلها تبدو أكبر إضافة إلى حصولك على مكياج مشرق وبراق.

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